على خطى زويل.. عالم مصري يحصل على ميدالية أمريكية لاكتشافاته في القطب الجنوبي

قال الدكتور أحمد سليمان، الباحث بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، عالم مصري يحصل على ميدالية الولايات المتحدة لاكتشافاته في القطب الجنوبي، إن العلم من ضمن الأشياء التي يستمتع الإنسان بها، معقبا: " حاجة ممتعة تحتاج إلى مجهود من الطلاب".





وأضاف "سليمان"، خلال لقائه عبر فضائية "القناة الأولى المصرية"،: "التحقت بجامعة كالتك منذ 6 سنوات، وعاشرت الدكتور أحمد زويل لمدة سنتين قبل وفاته، وعاصرت كلمات الدكتور زويل"، متابعا: "جامعة كالتك من الجامعات الكبيرة على مستوى العالم في مجال العلوم".





وأشار: "الدكتور زويل أثر في حياتي كثيرا.. وكان له أثر كبير في تغيير اتجاهي من الهندسة إلى العلوم"، موضحا أنه حصل على ميدالية الولايات المتحدة الأمريكية من مركز البحوث الأمريكي بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية، تقديرا لأبحاثه المنشورة والاكتشافات العلمية من القطب الجنوبي الخاص برصد الموجات الجاذبة بمشاركة فريق عمل يضم علماء وباحثين من ٤ جامعات مختلفة.





وتابع: "انضممت لفريق عمل كبير في كالتك، ومعمل الدفع النفاث بناسا يضم أكثر من 70 أستاذا وباحث وطالب وعالم على مستوي العالم، جاءوا من 4 جامعات مختلفة، وكل واحد منا مسئول عن تصميم جزء معين من التجربة التي نحاول فيها تطوير وتحسن دقتها حتي نتمكن من رصد موجات الجاذبية المتوقع تولدها من 13 مليار سنة عند حدوث الانفجار العظيم والكون كان عمره تقريبا جزء صغير جدا من الثانية».