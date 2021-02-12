ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استادات تدرس إقامة احتفالية لـ الأهلي عقب التتويج ببرونزية كأس العالم

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات رسالة تهنئة لـ النادي الأهلي عقب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مشددا أن سيدرس مع محمود الخطيب رئيس النادي إقامة احتفالية للفريق احتفالا بالتتويج بالبرونزية. 

وأضاف في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن ما قدمه الأهلي خلال البطولة أداء يدعو للفخر والسعادة مشددا ان تتويج الفريق سيساهم في حرص الشركة على اجراء تطوير للفريق وللنادي. 

وتابع أن الشركة تسعى للالتزام بكافة الاتفاقات مع النادي .

وأكمل أن استادات تسعى  للحصول على حقوق الانتفاع لبعض مراكز الشباب مقابل تطويرها مشددا ان هناك مشروع لإنشاء بعض مراكز الشباب الجديدة

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إبراهيم سعيد يهنئ الاهلي بالحصول على برونزية كأس العالم للأندية

بريزنتيشن سبورت تهنئ الأهلي بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

احتفالات جنونية لجماهير الأهلي بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.. فيديو

فنانة زملكاوية تطلق الزغاريد على الهواء فرحا بفوز الأهلي ببرونزية العالم للأندية.. فيديو

الحمد لله على نعمة الأهلي.. حمدي فتحي يحتفل ببرونزية مونديال الأندية

أيمن أشرف بعد التتويج ببرونزية كأس العالم: فخور إنى موجود في النادي الأهلي

ترشيحاتنا

كيفية إخراج الزكاة على الأرض الزراعية.. أمين الإفتاء يوضح

فخور جدا بوجودى في كيان كبير.. أيمن أشرف يعلق على تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية

شاهد.. صور جديدة من حفل لقاء الخميسي بحضور محمد عبد المنصف

نواب بريطانيون يحذرون: لقاح كورونا لا فائدة منه في هذه الحالة.. وارتداء الكمامات إلى الأبد

في ذكرى ميلاد عمر الحريري.. حكاية إصابته بالسرطان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل كل يوم لمدة شهر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور

بعد 33 يوما في جزيرة مهجورة.. الصدفة تقود لإنقاذ رجلين وامرأة من مصير مروع

بالدولار .. تعرف على سعر بدلة ياسمين صبرى