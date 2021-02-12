ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن .. أمير طعيمة يدافع عن مروان محسن .. كارول سماحة تتألق قي حفل عيد الحب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:39 ص
شروق إبراهيم

صدى البلدالرحمة حلوة.. أمير طعيمة يدافع عن مروان محسن بعد تعرضه للتنمر


دافع الشاعر امير طعيمة عن لاعب النادي الاهلي مروان محسن بعدما تعرض لهجوم حاد من جماهير القلعة الحمراء بسبب ضياعه لفرضةضربة جزاء في مباراة التي اقيما امس الخميس .



صدى البلدشاهد.. صور جديدة من حفل لقاء الخميسي بحضور محمد عبد المنصف


حرص حارس الزمالك السابق محمد عبد المنصف على مساندة زوجته الفنانة لقاء الخميسي باول حفل غنائي لها على مسرح ساقيةالصاوي.



صدى البلدبالصور.. كارول سماحة وأحمد جمال يتألقان في حفل عيد الحب بالأوبرا


أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفل عيد الحب الذي نظمته دار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة وسط إجراءات احترازية








Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور

كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور

بعد 33 يوما في جزيرة مهجورة.. الصدفة تقود لإنقاذ رجلين وامرأة من مصير مروع