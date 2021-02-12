أخبار الفن .. أمير طعيمة يدافع عن مروان محسن .. كارول سماحة تتألق قي حفل عيد الحب

صدى البلد: الرحمة حلوة.. أمير طعيمة يدافع عن مروان محسن بعد تعرضه للتنمر





دافع الشاعر امير طعيمة عن لاعب النادي الاهلي مروان محسن بعدما تعرض لهجوم حاد من جماهير القلعة الحمراء بسبب ضياعه لفرضةضربة جزاء في مباراة التي اقيما امس الخميس .









صدى البلد: شاهد.. صور جديدة من حفل لقاء الخميسي بحضور محمد عبد المنصف





حرص حارس الزمالك السابق محمد عبد المنصف على مساندة زوجته الفنانة لقاء الخميسي باول حفل غنائي لها على مسرح ساقيةالصاوي.









صدى البلد: بالصور.. كارول سماحة وأحمد جمال يتألقان في حفل عيد الحب بالأوبرا





أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفل عيد الحب الذي نظمته دار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة وسط إجراءات احترازية.



























