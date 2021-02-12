لـ إفطار شهي.. طريقة عمل بيض عيون بالجبن

نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل بيض عيون بالجبن بأسهل الخطوات. تحتار ربات المنزل أحيانا في اختيار وجبات الإفطار الشهية التي يمكن تقديمها لأفراد أسرتها، وقدمت الشيف





مقادير بيض عيون بالجبنة والبطاطس

4 بيض

بقدونس

صلصة

2 توست

جبنة شيدر قطعة

جبنة جودة قطعة

بصل مكعبات صغير





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طريقة تحضير بيض عيون بالجبنة والبطاطس

-توضع التوست في قوالب كاب كيك مدهونة زيت

-ثم تدخل الفرن حتى تصبح كريسبى ثم تدهن صلصة وتبشر الجبن

-ثم توضع البيض فى كل توست ثم يرش البقدونس جبنة شيدر على الوجه

-ثم تدخل الفرن مرة أخرى حتى ينضج البيض







