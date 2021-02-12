تساقط الشعر وعلاجه للرجال والسيدات

يعتبر تساقط الشعر حالة شائعة جدًا وتؤثر على معظم الأشخاص في وقت ما من حياتهم، يجب على المتخصصين الطبيين التمييز بين تساقط الشعر وتكسر جذع الشعر من تساقط الشعر بسبب انخفاض نمو الشعر.





يحدث الصلع الشائع (الصلع الوراثي) عند الرجال والنساء ويرجع ذلك إلى تأثير مستقلبات التستوستيرون في بصيلات الشعر الحساسة وراثيًا، قد يتسبب مرض الغدة الدرقية وفقر الدم ونقص البروتين والزهري الثانوي والعلاج الكيميائي وانخفاض مستويات الفيتامينات في تساقط الشعر





كما أن داء الثعلبة هو شكل من أشكال تساقط الشعر الناتج عن تدمير المناعة الذاتية لبصيلات الشعر في مناطق موضعية من الجلد، تشمل الوقاية من تساقط الشعر النظافة الجيدة للشعر ، والشامبو المنتظم ، والتغذية الجيدة.





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قد يشمل فحص الصحة الطبية لتساقط الشعر اختبارات الدم مثل تعداد الدم الكامل (CBC) ومستوى الحديد وفيتامين ب واختبارات وظائف الغدة الدرقية (TFT) وخزعة من فروة الرأس.





علاج سريع لتساقط الشعر الشديد

أكد موقع medicalnewstoday، أن العلاجات التقليدية لتساقط الشعر الشديد محدودة للغاية ، ولكن أشارت بعض الدراسات إلي أن هناك بعض الأشخاص الذين يوصون بفرك البصل أو عصير الثوم أو الشاي الأخضر المبرد أو زيت اللوز أو زيت إكليل الجبل أو العسل أو حليب جوز الهند في فروة الرأس، في حين أنه من غير المحتمل أن يتسبب أي منها في ضرر ، و تساعد في منع تساقط الشعر .

كما يلجأ بعض الأشخاص إلى طرق العلاج البديلة مثل الوخز بالإبر والعلاج بالروائح ، على الرغم من قلة الأدلة ، إن وجدت ، لدعم هذه العلاجات.





علاج تساقط الشعر الشديد بالثوم

هناك العديد من علاجات الشعر المليئة بالثوم وزيوت الثوم في السوق، ولكن من المهم ملاحظة أن زيت طهي الثوم وزيت الثوم الأساسي ليسا نفس الشيء، زيت الثوم الأساسي شديد التركيز وغالبًا ما يحتوي على الكحول كجزء من تخزين زيت الثوم المستخرج.

تذكر أن مركبات الكبريت الموجودة في الثوم تجعل أي زيت للثوم يسبب تهيجًا شديدًا لبشرتك وعينيك.

يمكنك صنع زيت الثوم الخاص بك باستخدام مكونات من مطبخك، للحد من خطر تهيج الجلد من المهم تخفيف الثوم بالزيت مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ، وكلاهما مفيد لشعرك.

المكونات

8 فصوص ثوم طازج

2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند أو الزيتون

طريقة التحضير

سحق الثوم باستخدام شوكة أو عصارة ثوم أو خلاط.

سخني الزيت في مقلاة على نار خفيفة وأضيفي الثوم عندما يكون الزيت دافئًا - وليس ساخنًا.

حرك الثوم حول المقلاة حتى تفوح رائحته - فأنت لا تريد طهي الثوم.

ارفعي المقلاة عن النار واتركيها تبرد.

صب الخليط في مصفاة وتخلص من الفصوص

قم بتخزين الزيت في وعاء زجاجي أو زجاجة (قد يساعد الزجاج الغامق على بقاء الخليط لفترة أطول).





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طريقة استخدام زيت الثوم:

دلكي ملعقتين كبيرتين من الزيت برفق في فروة رأسك.

استمر في تدليك فروة رأسك أو لف شعرك بمنشفة وانتظر 10 إلى 15 دقيقة.

اغسلي شعرك بشامبو لطيف.

كرر هذا مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.









علاج تساقط الشعر للرجال

لا يمكنك دائمًا منع شعرك من التساقط مع تقدم العمر ، ولكن هناك علاجات وعلاجات قد تبطئ العملية.

الصلع الذكوري النمطي ، المعروف أيضًا باسم الصلع الذكوري ، هو سمة موروثة يصيب أكثر من نصف الرجال فوق سن الخمسين، كشف موقع healthline، عن بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في منع تساقط الشعر للرجال.

-الزيوت

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن زيت النعناع يمكن أن يساعد في نمو الشعر، يستخدم زيت إكليل الجبل تقليديا لزيادة الدورة الدموية في فروة الرأس، وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن مستخلص أوراق إكليل الجبل يحسن نمو الشعر لدى الفئران.

يوصى أيضًا بزيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الزيتون على نطاق واسع.

-البيوتين

البيوتين هو فيتامين موجود بشكل طبيعي في الأطعمة مثل:المكسرات، البطاطا الحلوة، بيض، بصل، الشوفان، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن تناول مكملات البيوتين عن طريق الفم قد يبطئ من تساقط الشعر .

-عصير البصل

أظهرت دراسة قديمة أن استخدام عصير البصل كعلاج موضعي أدى إلى إعادة نمو أكبر بشكل ملحوظ من مجرد ماء الصنبور في الأشخاص الذين يعانون من داء الثعلبة البقعي.

-الشاي الأخضر

الشاي الأخضر علاج عشبي آخر لتساقط الشعر، أظهرت دراسة قديمة أجريت على الفئران على مركبات البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر أنها علاج طبيعي لتساقط الشعر .

- الكركديه

أظهرت إحدى الدراسات القديمة التي أجريت على الفئران آثارًا إيجابية على بصيلات الشعر ، لذا يوصي بأستخدامع لعلاج مشكلة تساقط الشعر عند الرجال.





أدوية لعلاج تساقط الشعر

تتوفر علاجات فعالة لبعض أنواع تساقط الشعر، قد تكون قادرًا على عكس تساقط الشعر أو على الأقل إبطائه في بعض الحالات مثل تساقط الشعر غير المكتمل (داء الثعلبة) ، قد ينمو الشعر مجددًا دون علاج في غضون عام، تشمل علاجات تساقط الشعر الأدوية والجراحة وفقا لما نشره موقع mayoclinic.

إذا كان تساقط شعرك ناتجًا عن مرض أساسي ، فسيكون علاج هذا المرض ضروريًا، إذا تسبب دواء معين في تساقط الشعر ، فقد ينصحك طبيبك بالتوقف عن استخدامه لبضعة أشهر.

تتوفر الأدوية لعلاج الصلع النمطي (الوراثي)، تشمل الخيارات الأكثر شيوعًا ما يلي:

-مينوكسيديل (روجين). يتوفر المينوكسيديل الذي يُصرف دون وصفة طبية في أشكال سائلة ورغوة وشامبو ليكون أكثر فعالية ، ضع المنتج على فروة الرأس مرة واحدة يوميًا للنساء ومرتين يوميًا للرجال، يفضل الكثير من الأشخاص استخدام الرغوة عندما يكون الشعر مبللًا.

تساعد المنتجات التي تحتوي على المينوكسيديل العديد من الأشخاص على إعادة نمو شعرهم أو إبطاء معدل تساقط الشعر أو كليهما، سوف يستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل من العلاج لمنع المزيد من تساقط الشعر والبدء في إعادة نمو الشعر، قد يستغرق الأمر بضعة أشهر أخرى لمعرفة ما إذا كان العلاج مناسبًا لك، إذا كان ذلك مفيدًا فستحتاج إلى الاستمرار في استخدام الدواء إلى أجل غير مسمى للاحتفاظ بالفوائد.

تشمل الآثار الجانبية المحتملة تهيج فروة الرأس ونمو الشعر غير المرغوب فيه على الجلد المجاور للوجه واليدين.





-فيناسترايد (بروبيكيا). هذا دواء موصوف للرجال، تأخذها يوميا كحبوب يعاني العديد من الرجال الذين يتناولون الفيناسترايد من تباطؤ في تساقط الشعر ، وقد يُظهر البعض نموًا جديدًا للشعر، قد يستغرق الأمر بضعة أشهر لمعرفة ما إذا كان يعمل من أجلك، ستحتاج إلى الاستمرار في تناوله للاحتفاظ بأي فوائد، قد لا يعمل فيناسترايد بشكل جيد للرجال فوق سن الستين.

تشمل الآثار الجانبية النادرة للفيناسترايد انخفاض الدافع الجنسي والوظيفة الجنسية وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا،تحتاج النساء الحوامل أو اللاتي قد يحملن إلى تجنب لمس الأقراص المكسورة .

أدوية أخرى. تشمل الخيارات الفموية الأخرى سبيرونولاكتون (كاروسبير ، ألداكتون) ودوتاستيريد عن طريق الفم (أفودارت).





أسباب تساقط الشعر عند البنات

سيحاول طبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية تحديد السبب الكامن وراء تساقط شعرك، السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هو الصلع الوراثي عند الذكور أو الإناث.

إذا كان لديك تاريخ عائلي من الصلع ، فقد يكون لديك هذا النوع من تساقط الشعر يمكن أن تؤدي بعض الهرمونات الجنسية إلى تساقط الشعر الوراثي، قد يبدأ في وقت مبكر من سن البلوغ.

في بعض الحالات ، قد يحدث تساقط الشعر مع توقف بسيط في دورة نمو الشعر، يمكن أن تؤدي الأمراض الكبيرة أو العمليات الجراحية أو الأحداث المؤلمة إلى تساقط الشعر.ومع ذلك ، عادة ما يبدأ شعرك في النمو مرة أخرى دون علاج، وفقا لما جاء بـ medicalnewstoday.

يمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية تساقط الشعر بشكل مؤقت الامثله تشمل:

نقص فيتامين D

يمكن أن يكون تساقط الشعر بسبب تسريحات الشعر التي تضغط على البصيلات عن طريق شد الشعر بإحكام شديد.

يمكن أن يؤدي النظام الغذائي الذي يفتقر إلى البروتين والحديد والعناصر الغذائية الأخرى إلى ترقق الشعر.

مرض الغدة الدرقية

التهابات فروة الرأس

يمكن أن يكون تساقط الشعر أيضًا بسبب الأدوية المستخدمة لعلاج:

سرطان

ضغط دم مرتفع

التهاب المفاصل

أكتئاب و ضغط عصبي

مشاكل قلبية

فقدان الوزن الشديد

حمى شديدة



