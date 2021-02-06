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مرأة

نتائج مذهلة.. مكون طبيعي لتقوية وتطويل الشعر

السبت 06/فبراير/2021 - 09:34 ص
مكون طبيعي لتقوية
مكون طبيعي لتقوية وتطويل الشعر
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قسم المرأة
أصبح تساقط الشعر مشكلة شائعة لدى الكثير من الفتيات، ويمكنك استخدام مكون من مطبخك يساعدك على علاج هذه المشكلة بفعالية فبجانب قيمته الغذائية المذهلة إلا أن له خصائص معينة تساعدك على محاربة تساقط الشعر. 

ونستعرض وفقا لتقرير بموقع"Onlymyhealth" أبرز 3 استخدامات للثوم تساعدك على تقوية شعرك. 


1- زيت الثوم وزيت جوز الهند
يقدم زيت جوز الهند فوائد متعددة  لصحة الشعر، فعندما يقترن بالثوم يمكن أن يساعدك على محاربة تساقط الشعر أيضًا، خذي حوالي فصّين من الثوم وقطّعيه إلى قطع صغيرة جدًا، ثم ضعي القليل من زيت جوز الهند الدافئ وأضفي الثوم إلى الزيت، دلكي هذا الخليط على فروة رأسك، احتفظي بهذا الخليط لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم اغسلي شعرك كالمعتاد.

2- الثوم والعسل لنمو الشعر
يمكنك أيضًا الجمع بين الثوم والعسل لعلاج تساقط الشعر، خذي حوالي 8 فصوص من الثوم واسحقيها جيدًا لاستخراج حوالي ملعقتين كبيرتين من العصير، أضيفي الآن ملعقة كبيرة من العسل إلى الخليط، ثم اخلطيهم جيدًا، وضعي هذا الخليط على شعرك وفروة رأسك بشكل صحيح، ثم اتركيه 20 دقيقة على الأقل، واغسليه لاحقًا بشامبو دافئ، كرري هذا العلاج مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

3- الزنجبيل والثوم
الزنجبيل هو عنصر شائع آخر في كل مطبخ، فيمكنك الجمع بين كل من المكونات لمحاربة تساقط الشعر، خذي قطعتين متوسطتي الحجم من الزنجبيل وحوالي 8 فصوص من الثوم واسحقيهم جيدًا، وبمجرد الحصول على خليط ناعم، اتركه جانبًا، ثم قومي بتسخين زيت في مقلاة، حيث يمكنك استخدام زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، أضيفي الخليط الآن إلى الزيت، سخني الزيت حتى يصبح الخليط بني اللون، الآن دعيه يبرد، وبمجرد أن يبرد الزيت تمامًا، افصلي الزنجبيل والثوم عن الزيت، ثم قومي  بتدليك هذا الزيت في جميع أنحاء فروة رأسك واحتفظي به لمدة 30 دقيقة، واغسلي شعرك لاحقًا بشامبو خفيف، ويمكنك تكرار هذا العلاج مرتين في الأسبوع لأفضل النتائج.
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