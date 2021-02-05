حل مشكلتك ف ثواني.. طريقة التخلص من قشر الشعر في الشتاء

يمكن أن يجعل الشتاء الجلد خشنًا وجافًا ، كما يسبب حكة الشعر وتجعده ، كما يسبب قشرة الرأس. هذا لأننا نميل إلى التعرق بشكل أقل في الأشهر الباردة وبالتالي ، هناك اختلال دائم في الرطوبة.
"وفقًا للأيورفيدا ، يهيمن وجود التراب والماء على هذه الأشهر القليلة من الرياح الباردة ، وهما العاملان اللذان يجعلاننا نتوق إلى الطعام كما إن عاداتنا الغذائية ليست فقط هي التي تتحول إلى الأسوأ الرطوبة في الشعر والجلد وفروة الرأس أيضًا وفقا ل indianexpress
تدليك الرأس بزيت جوز الهند أو زيت اللوز "هذا يعمل بشكل رائع عند مزجه مع زيت براهمي. إنها طريقة رائعة لتغذية وترطيب فروة الرأس ".
اصنعي قناعًا للشعر عن طريق خلط وعاء من اللبن مع عصير الليمون. ضعيه على فروة الرأس واتركيه لمدة 30-60 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.
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استخدم شامبو خفيف
علاوة على ذلك ، اقترحت ، "استخدام شامبو وبلسم معتدل مصنوع من مكونات أساسها الطعام بدلًا من المواد الكيميائية القاسية التي تزيل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس."
قال جانجدا: "الشامبو الذي يحتوي على اللبن الرائب أو ماء الأرز المخمر يصنع عوامل تنظيف ممتازة". هذا لأنه مليء بالأنزيمات المضادة للبكتيريا التي تطهر فروة رأسك وتحافظ على رطوبة شعرك.
"في الواقع ، يعتبر ماء الأرز المتخمر طريقة شائعة جدًا لاستخدام الشامبو في الصين ، حيث تتمتع النساء بشعر طويل داكن بشكل غير عادي. إذا كنت تطبخ الأرز فلا تهدر الماء - استخدمه لغسل الأطوال ، "اقترح خبير الايورفيدا.