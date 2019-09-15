علاج تساقط الشعر الدهني بالأعشاب.. 8 أسرار أبرزها قشر الثوم والبصل

علاج تساقط الشعر الدهني بالأعشاب من أكثر الطرق الطبيعية البسيطة التي لها مفعول السحر في حل أزمة تساقط الشعر الدهني، فبعيدًا عن الأدوية والجلسات الخاصة بالشعر التي تجرى في مراكز التجميل، يمكن حل المشكلة بطرق طبيعية آمنة في المنزل، خاصة وأن الشعر الدهني يحتاج عناية فائقة لأنه يزداد فيه إفراز الزيوت ومع استمرار هذه العملية تتكون طبقة من القشرة على الرأس نتيجة تراكم الزيوت على فروة الرأس، وبالتالي ينتج عنها تساقط الشعر الدهني.



أسباب تساقط الشعر الدهني:

1-زيادة إفراز الزيوت في فروة الرأس

2-مشكلة في الهرمونات تتسبب في زيادة معدلات دهون الرأس

3-بعض التغييرات المناخية قد تكون السبب في تساقط الشعر

4-قد يكون تساقط الشعر الدهني وراثيًا، فربما يرث الأبناء عن أبائهم الشعر الدهني وبالتالي هم معرضون لتساقط الشعر

5-تراكم الزيوت والدهون على فروة الرأس فتسبب القشرة ثم تساقط الشعر



نصائح للعناية بالشعر الدهني:



1-استخدمي نوع شامبو مناسب للشعر الدهني

2-لا تفرطي في غسل الشعر الدهني، بل يكفي 3 مرات أسبوعيا

3-تجنبي استخدام السيشوار والمكواة بشكل مستمر

4-لا تستخدمي زيوت في دهان الشعر، بل استخدمي نوع كريم مناسب لشعرك

5-يجب تسريح الشعر الدهني عدة مرات يوميًا من أجل فرك قشرة الرأس التي تسبب تساقط الشعر

6-لا تفرطي في استخدام البلسم للشعر الدهني، حيث إن البلسم يمنح الشعر طبقة دهنية إضافية، وبالتالي هو غير مناسب للشعر الدهني، لكن البلسم ملائم للشعر الجاف.



علاج تساقط الشعر الدهني بالأعشاب:



1- قشر الثوم:

اخلطي كمية من قششر الثوم مع نصف كوب زيت الزيتون، واتركيه منقوع بالزيت ثم ادخليها الميكرويف لمدة 20 ثانية، واتركيه حتى يبرد ثم دلكي فروة رأسك بالزيت.



2- ورق التين:

ضعي كمية من ورق التين في كوب من زيت الزيتون وضعيه على نار هادئة لمدة دقيقتين، وبعد أن يبرد دلكي شعرك بهذا الخليط ليلًا بشكل يومي حتى تلاحظين تقليل تساقط الشعر الدهني.



3- أوراق الشاي المجفف



قومي بغلي حفنة من أوراق الشاي المجفف في الماء ثم اشطفي بها شعرك مع تدليك فروة الرأس كي تتخلصي من طبقة الدهون المتراكمة على الفروة وتسبب تساقط الشعر الدهني.



4- خل التفاح:



أضيفي فنجانا من خل التفاح على لتر ماء واشطفي به شعرك بعد غسله جيدًا بالشامبو، ودلكي فروة الرأس حتى يصل خل التفاح إلى الفروة ويساعد على التخلص من الدهون المتراكمة على الشعر، كما أنه يعالج قشرة الرأس، والأفضل استخدام هذه الوصفة مرتين اسبوعيًا.



5- جل الصبار:

في وعاء اضيفي كمية مناسبة من هلام الصبار الطبيعي أو جل الصبار الجاهز، مع عصير ليمون واضيفي عليه كمية من الشامبو وقلبيه جيدًا واغسلي شعرك بهذا الخليط مع تدليك فروة الرأس، ويفضل استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا.



6- بذور القطن:

انقعي 50 جراما من بذور القطن في كوب من زيت الزيتون، واتركيه لمدة يومين، ثم دلكي شعرك بهذا الخليط مرتين يوميًا لمدة 7 أيام متتالية.



7- ضعي حفنة من نبات الزعتر البري الأخضر مع لتر ماء واغليه على النار وبعد أن يتبخر نصف الماء، اطفئي النار واتركيه يبرد ثم اشطفي شعرك بهذا المنقوع.



8- عصير البصل:

وهو طريقة سهلة وسريعة لعلاج تساقط الشعر الدهني، فقط قومي ببشر بصلة كبيرة واعصريها حتى تفصلي الماء عنها، ودلكي فروة رأسك بماء البصل واتركيه لمدة ساعتين على شعرك قبل الاستحمام.



مصدر المعلومات موقع Glowpink المعني بجمال المرأة.