رغد صدام حسين تكشف مكان جثة أبيها وخيانة قتل قصي وعدي

تستضيف قناة "العربية" رغد ابنة الرئيس العراقي السابق الراحل صدام حسين في سلسلة جديدة حصرية، تبث يوميًا اعتبارًا من الاثنين الجزء الأول الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 7:00 بتوقيت السعودية.





وتكشف ابنة صدام حسين في سلسلة لقاءات يديرها الإعلامي صهيب شراير عن حقيقة رغبتها في القيام بدور سياسي في العراق بالفترة المقبلة.





كما تتناول في حديثها الوضع الراهن في العراق ووحدة شعبه في مواجهة التدخلات الإيرانية في العراق.





إلى ذلك ستتحدث عن تفاصيل الخطابات التي كانت تتلقاها من والدها أثناء محاكمته، وعن مكان جثة صدام حسين الآن.





وستكشف رغد عن تفاصيل جديدة حول ما وصفته بالخيانة التي أدت لمقتل شقيقيها عدي وقصي.





كما لن يخلو اللقاء من الحديث عن الكثير من الذكريات التي جمعتها مع والدها صدام حسين، وظروف زواجها من حسين كامل ثم مقتله.





وكانت رغد صدام حسين قد وجهت كلمة إلى الشعب العراقي في ذكرى وفاة والدها.





وقالت رغد صدام حسين في رسالة مسجلة: "أيها العراقيون الشجعان أينما كنتم في وطننا العظيم، الذي سطا عليه أعداء الحق والحرية والإنسانية في نزعة عدوانية حملت أسوأ ما في التاريخ من أحقاد.. واحتل العراق من قبل الفرس وكل من سبقوهم ودمروا كل ما هو جميل وأحرقوا بغداد".





وتابعت رغد في كلمة نشرتها على حسابها بتويتر: "نحيي هذه الأيام ذكرى استشهاد بطل الأمة الرئيس الشهيد صدام حسين.. الرئيس الشرعي والدستوري للعراق العظيم وباني نهضته.. لكي تصبح بغداد عمود الخيمة العربية الصلب".





وانتقدت رغد صدام حسين السماح باحتلال العراق عام 2003، وانسياق حفنة ضالة من العراقيين لضرب البلاد وأهلها بعضا، بالشر والطغيان، وتابعت "هؤلاء الذين ظنوا ظن السوء أن التغيير نحو الأفضل سيكون باحتلال العراق وتدمير شعبه وقيادته".



