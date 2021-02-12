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رياضة

وزير الشباب يطلق برنامج الرياضة من أجل التنمية فى شمال سيناء

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:06 ص
صدى البلد
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ريهام بكير


 أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم بمحافظة شمال سيناء، وبحضور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، برنامج الرياضة من اجل التنمية، الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف لتدريب الفتيات على المهارات الحياتية والمجتمعية من خلال ممارسه الرياضة.

قال وزير الرياضة خلال لقاءه بمدربات البرنامج، أن الدولة نجحت في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الرياضة باتت واحدة من أهم المقومات التى تعتمد عليها الدولة في تحقيق التنمية، وذلك بإعتبار الرياضة أمن قومى.

واضاف الدكتور أشرف صبحى أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة منبثقة من استراتيجية بناء الانسان، وتهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية في نشر الرياضة، وجعلها اسلوب حياة لدى كل المصريين، من خلال عدد من المحاور اهمها المحور البدني، والمعرفي، والاجتماعي، والنفسي، مشيرًا إلى أن تلك المحاور تهدف إلى إيجاد وبناء جيل جديد قادر على العطاء والبناء والتنمية، واخراج مواطن نافع لبلده ومجتمعه.

وفي نهاية اللقاء قدم اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء درع المحافظة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تكريمًا لجهوده المبذولة في تطوير قطاعي الشباب والرياضة بالمحافظة.
 
يشار الي أن وزير الرياضة أطلق في فترة سابقة، البرنامج في محافظة القاهرة معلنًا عن تدريب عدد ١٩ الف فتاة في محافظتي قنا واسيوط وجاري تنفيذ البرنامج في 5محافظات اخرى جنوب سيناء، البحيرة، أسوان، القاهرة، الاسكندرية".

كما تنفذ مجموعة من البرامج مع منظمة اليونيسيف من خلال استراتيجيه برامج التنمية الرياضية التي تشمل برنامج رياضة من اجل التنمية وبرنامج مشواري لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرصة للفتيات وخاصة فتيات الصعيد لممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة.
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