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توك شو

كانت كلها خشب.. محمد العجمي يكشف تفاصيل تسمية فرقة وودن باند

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:20 ص
المطرب محمد العجمي،
المطرب محمد العجمي، مؤسس فرقة وودن باند
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إسراء صبري
قال المطرب محمد العجمي، مؤسس فرقة وودن باند، إن فكرة تسمية الفرقة جاءت من خلال الأدوات الموسيقية المستخدمة داخل الفرقة في هذا الوقت، موضحا أنها كانت كلها خشب وعليه تم تسمية الفرقة بهذا الاسم.

وتابع "العجمي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الفرقة بدأت من خلال الايفنتات الصغيرة ومن ثم انتقلنا إلى الحفلات والمسارح الكبيرة، منوها بأن الفرقة تم إنشاءها منذ ما يقارب العام والنصف.

وشدد على أن أعضاء الفرقة أصدقاء منذ فترة كبيرة، ولم يكن لديهم فكرة الاستسلام والتراجع، منوها بأن الفرقة سيكون لديها فيديو كليب خاص بهم خلال شهر.

وأكمل: الفرقة تقوم بإنتاج أغاني خاصة بهم..ولكن مازالت الفرقة تعيد استخدام الأغاني القديمة بطرق خاصة.


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