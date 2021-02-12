المرور: عودة حركة السيارات على طريق العلمين الصحراوي

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن عودة الحركة المرورية على طريق العلمين الصحراوي، وذلك بعد إغلاقه بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.





وتهيب الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.





ورفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.



