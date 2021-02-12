خبير اقتصادي: اهتمام الدولة بتطوير الصعيد إحياء لقطاعي المقاولات ومواد البناء

قال الخبير الاقتصادي محمود إبراهيم، إن اهتمام الدولة بتطوير محافظات الصعيد من خلال مبادرة حياة كريمة والمشاريع القومية الخاصة بالإسكان والبُنية التحتية، يعد احياء لقطاعي المقاولات وصناعات مواد البناء ومواد البنية التحتية بالصعيد.

وأكد إبراهيم، فى تصريحات صحفية على ضرورة استغلال المستثمرين ورجال الأعمال بالصعيد لتلك الفرصة الذهبية من خلال ضخ الاستثمارات بالقطاعين، مضيفًا أن شركات ومصانع الصعيد أولى بالأموال التي تقوم الدولة ضخها لتطوير الصعيد.









وشجع إبراهيم شركات المقاولات ومصانع مواد البناء التي تعمل على مستوى الدولة على افتتاح فروع ومصانع لها بالصعيد للاستفادة من اهتمام الدولة بالمنطقة فضلًا عن الإسهام في المشاريع والمبادرات القومية.

وأوضح الخبير الاقتصادي والتسويقي أن الفرصة تمس مصلحة أبناء الصعيد من العاملين كنتيجة حتمية لما توفره المبادرات والمشاريع القومية من آلاف الوظائف لأبناء المنطقة.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور تلك المبادرة منذ أن بدأت على مستوى محافظات الجمهورية وخاصة الصعيد، حيث تم تخصيص 103 مليار جنيه، لمبادرة حياة كريمة لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

كما كشف تقرير صدر عن وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نصيب محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية من مشروعات الاسكان التى تم تنفيذها خلال العاميين الماضيين الصعيد بلغ نحو 31% من إجمالى المشروعات المنفذه فى قطاع الاسكان على مستوى محافظات الجمهورية بتكلفة اجمالية بلغ 21.8 مليار جنيه، لتنفيذ 158 مشروعًا في محافظات الصعيد.