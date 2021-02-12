ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خبير اقتصادي: اهتمام الدولة بتطوير الصعيد إحياء لقطاعي المقاولات ومواد البناء

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:01 م
قطاع المقاولات و
قطاع المقاولات و مواد البناء
Advertisements
علياء فوزى
قال الخبير الاقتصادي محمود إبراهيم، إن اهتمام الدولة بتطوير محافظات الصعيد من خلال مبادرة حياة كريمة والمشاريع القومية الخاصة بالإسكان والبُنية التحتية، يعد احياء لقطاعي المقاولات وصناعات مواد البناء ومواد البنية التحتية بالصعيد.
 
وأكد إبراهيم، فى تصريحات صحفية على ضرورة استغلال المستثمرين ورجال الأعمال بالصعيد لتلك الفرصة الذهبية من خلال ضخ الاستثمارات بالقطاعين، مضيفًا أن شركات ومصانع الصعيد أولى بالأموال التي تقوم الدولة ضخها لتطوير الصعيد.


وشجع إبراهيم شركات المقاولات ومصانع مواد البناء التي تعمل على مستوى الدولة على افتتاح فروع ومصانع لها بالصعيد للاستفادة من اهتمام الدولة بالمنطقة فضلًا عن الإسهام في المشاريع والمبادرات القومية.
 
وأوضح الخبير الاقتصادي والتسويقي أن الفرصة تمس مصلحة أبناء الصعيد من العاملين كنتيجة حتمية لما توفره المبادرات والمشاريع القومية من آلاف الوظائف لأبناء المنطقة.
 
ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور تلك المبادرة منذ أن بدأت على مستوى محافظات الجمهورية وخاصة الصعيد، حيث تم تخصيص 103 مليار جنيه، لمبادرة حياة كريمة لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.
 
كما كشف تقرير صدر عن وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نصيب محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية من مشروعات الاسكان التى تم تنفيذها خلال العاميين الماضيين الصعيد بلغ نحو 31% من إجمالى المشروعات المنفذه فى قطاع الاسكان على مستوى محافظات الجمهورية بتكلفة اجمالية  بلغ 21.8 مليار جنيه، لتنفيذ 158 مشروعًا في محافظات الصعيد.
 
وأشار التقرير، إلى أن محافظة أسيوط تصدرت باقى محافظات الصعيد من حيث تكلفة المشروعات والتى تقد  بقيمة 6.2 مليار جنيه، بعدد 26 مشروعا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خبير اقتصادى: قطاع الصناعة يحتل 17% من حجم الاقتصاد المصرى

بعد توجيهات الرئيس ببناء 3300 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع «سكن لكل المصريين».. تعرف على أبرز اتفاقيات التعاون الدولى لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى

بعد توجيهات السيسي.. كيف دعمت الدولة الصناعة الوطنية والنشاط الاقتصادي

بعد توجيه الرئيس السيسي بدعم الصناعة الوطنية.. خبراء: يساهم في خفض تكلفة الإنتاج ويزيد الصادرات.. ويؤكدون: سيعمل على تحسن ملحوظ في اسهم الشركات بالبورصة

خبير: تحفيز قطاع الصناعة يفتح آفاقا واسعة أمام التنمية

منذ تولى الرئيس السيسي.. الإسكان: 63 مليار جنيه تكلفة مشروعات تنموية بالصعيد

ترشيحاتنا

الشناوي: الأهلي استحق «برونزية العالم».. وهدفنا «العاشرة» والعودة للمونديال

علامة صغيرة كشفت إصابة سيدة بمرض خطير.. 5 طرق لاكتشافه مبكرًا

منى عطالله تشكو الكاف إلى الفيفا بعد إقصائها من قائمة محكمات أفريقيا

وصول المريخ السوداني إلى مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي أفريقيا.. صور

جائزة "الإمارات تبتكر" تحتفي بقصص النجاح في مواجهة كورونا

لجنة الحكام فى ورطة بسبب معسكر الـ var بالدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور