شعبة المقاولات: مشروع تطوير القرى يزيد فرص الاستثمار

قال وائل الشريف عضو شعبة المقاولات والاستثمار العقاري بغرفة الجيزة التجارية، إن مشروع تطوير القري المصرية يعتبر دفعة جديدة لقطاع المقاولات والعقارات، كما أنه سيقضي على العشوائيات الموجود في مصر بعد الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات.
وأضاف الشريف، في بيان صحفي اليوم، أن هذا المشروع يدل على حرص الدولة علي توفير بيئة سليمة وصحية للمواطن المصري، وان البدء فيه خلال هذه الأيام بتكلفة 500 مليار جنيه يؤكد مصداقية والدولة وجديتها في التنفيذ رغم ظروف جائحة كورونا التي أثرت على كل بلدان العالم.
وأشار إلي أن مبادرة تطوير القرى تمثل نقلة نوعية في التنمية بمصر حيث إن العشوائيات من أكبر مشاكل مصر، حيث يجتمع فيها المرض مع الفقر والجهل، وأن التحرك السريع لتطوير هذه العشوائيات يعتبر إنجازا كبيرا يضاف لرصيد الدولة المصرية.
وأوضح "الشريف"، أن التطوير الذي تخطو نحوه الحكومة بتوجيهات الرئيس يخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص في القرى المقرر تطويرها، وسوف يحول هذه المناطق إلى قوى منتجة، حيث يفتح مجال للصناعات الصغيرة والمتوسطة ويرفع من القيمة المضافة لهذه القرى ويجذب المستثمرين نحوها.
وأكد أن هذا التطوير من شأنه فرص عمل تقلل من معدلات البطالة ويزيد من الإنتاج، الذي يقابله انخفاضًا في الأسعار ويوفر الخدمات الأساسية من تعليم وصحة، حيث الاستثمار في رأس المال البشري ويقدم فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص.