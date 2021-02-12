التحفظ على مشرف مشروعات بـ غاز تك في واقعة كسر ماسورة المياه الرئيسية بطريق الإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية بالتحفظ علي مشرف مشروعات بشركة "غاز تك" لحين ورود تحريات الأموال العامة علي ذمة واقعة تسرب مواد بترولية مخلوطة بالماء علي طريق "الإسماعيلية -القاهرة الصحراوي"، مما أدى إلي إعاقة الحركة المرورية علي الطريق، وكان قد تسبب الواقعة في حريق ضخم لولا تدخل الحماية المدنية.





واستمعت النيابة العامة لأقوال صاحب محطة لخدمات السيارات تابعة لشركة مصر للبترول بالكيلو 4 بطريق "الإسماعيلية القاهرة الصحراوي" ومشرف مشروع بشركة غاز تك.





وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة أن وكيل شركة مصر للبترول وافق وأقر علي إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بقطعة أرض فضاء علي أطراف مساحة المحطة بطريق "الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي"، بناء علي ترشيح شركة غاز تك للموقع، وتم توقيع "محضر استلام موقع" بين شركة غاز تك وشركة مصر للبترول وشركة غاز مصر كشركة منفذة وتسليمهم الموقع بتاريخ 4 فبراير الجاري، وأثناء قيام شركة الغاز بالأعمال مساء أول أمس الأربعاء تعرض خط المياه الرئيسي لكسر كبير سبب في دخول المياه عبر الهوايات الخاصه بالصهاريج مما تسبب في كارثة خروج المواد البترولية للطريق الصحراوي، فيما حملة شركة مصر للبترولي شركة غاز تك مسؤلية الواقعة ومسؤوليتها عن كافة التصاريح والأعمال والتأمين.





وأنهت قوات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية أمس الخميس أعمال الصيانة ورفع المياه المختلطة بالمواد البترولية من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، ونجحت قوات الحماية المدنية من رفع المياه وطردها في منطقة جبلية خلف محطة خدمة السيارات بعد إغلاق عمال المياه للخطوط الرئيسية.





وعلي مدار أكثر من 12 ساعة استمر العاملون مع ضباط إدارة الحماية المدنية في أعمال رفع المياه وتأمين المحطة وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي لضمان سير الحركة المرورية.





وتعرضت ماسورة مياه مساء الأربعاء رئيسية داخل محطة "الشروق" بالكيلو 4 بطريق "الإسماعيلية/ القاهرة الصحراوي" للكسر تسببت في دخول المياه لخزانات الوقود وخروجها إلي الطريق الصحراوي.





ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كامل مدير الإدارة بالإسماعيلية بسيارات الإطفاء والأفراد لرفع المياه وتأمين الطريق، وانتقل اللواء محمود عاشور، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمود عزازي، مأمور مركز الإسماعيلية لمكان الواقعة لمتابعة أعمال التأمين، ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية بأفراد الادارة لعمل كردون أمني حول محطة خدمة السيارات وتحويل الحركة المرورية إلي حارة واحدة وفصل مكان تواجد المواد البترولية عن مكان حركة السيارات.

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