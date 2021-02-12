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توك شو

محارة عمرها 18 ألف عام تصدِر صوتًا موسيقيا.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:54 ص
محارة يبلغ عمرها
محارة يبلغ عمرها 18 ألف عام
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان، محارة يبلغ عمرها 18 ألف عام تُصدِر للمرة الأولى صوتًا .
وفقا للتقرير، صدح مجددًا لحن محارة يبلغ عمرها 18 ألف عام يُعتقَد إنها أقدم آلة موسيقية هوائية معروفة من هذا النوع، مما أتاح لمجموعة من الباحثين في فرنسا إثراء معرفتهم بمميزات موسيقى البشر ما قبل التاريخ.

وقالت عالمة الآثار كارول فريتز، وهي المعدّة الرئيسية لمقال عن الموضوع نُشر الأربعاء في مجلة "سيانس أدفانس" العلمية الأميركية "هذه المرة الأولى نسمع صوت هذه المحارة" التي عًثِر عليها في كهف بمارسولاس (جنوب غرب فرنسا).

وفي إطار هذه الدراسة، تمكن عازف بوق من إصدار ثلاثة أصوات قريبة من نوتات دو ودو دييز وري، من هذه المحارة التي تعتبر أكبر وأسمك من المحار الحالية (ارتفاعها 31 سنتيمترًا وقطرها يصل إلى 18 سنتيمترًا وسمكها يصل إلى 0,8 سنتيمترات).

وأوضح مدير متحف تولوز فرانسيس دورانتون الذي شارك في إعداد المقال أن هذه التجربة "تجعل من الممكن إثراء المروحة الموسيقية التي ربما كانت سائدة لدى الشعوب والثقافات التي عاشت في هذا المكان قبل 18 ألف سنة".

وأضاف: "ثمة آلات أقدم، بينها مزامير من عظام النسور أو غيرها، ولكن حتى اليوم لم يكن لدينا محارة معروفة من هذا العصر".

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