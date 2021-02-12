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برلمان

بعد غد.. النواب يناقش إعفاء عوائد السندات من كافة الضرائب والرسوم

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:19 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسي
يناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل بداية من بعد غد "الأحد"، تقرير لجنة الخطة والموازنة،حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

ويهدف مشروع القانون إلى تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها، وذلك لعدم إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في تلك السندات.

وينص مشروع القانون "استثناءً من أحكام القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفي عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميـــع الضرائب والرسوم طوال مدتها".
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