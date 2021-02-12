جمال بيومي: السويد من أقدم الدول الأوروبية في ملفات السلام والتنمية.. فيديو

قال السفير جمال بيومي ، مساعد وزر الخارجية الأسبق ، إن دولة السويد ، من أقدم الدول الأوروبية ، في ملفات السلام والتنمية .





وأضاف السفير جمال بيومي ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية اكسترا نيوز ، أن السويد لها مجهودات رائعة في ملف التنمية ، في أكثر من دولة ، إلى جانب عمليات السلام .





وأشار إلى أن السويد من الدول التي أبدت حلول تجاه السلام ، وبالأخص للفلسطينيين ، لم ترى لها مثيل من دول معنية على الأكثر بالقضية .





وثمنت النائبة، منال نصر عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على دعمه الدائم والمستمر للقضايا التي تمس الشأن العربي، لا سيما قضية الشعب الفلسطيني، لافتة إلي أهمية دعمه الدائم لتوحيد الفصائل الفلسطينية، لإزالة الخلافات والإنقسامات داخل الصف الفلسطيني.



