احذر يا زمالك.. تفاصيل نقاط القوة والضعف بفريق مولودية الجزائر

يلتقى فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة فريق الزمالك نظيره مولودية الجزائر فى افتتاحية دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.





ويسعى الفارس الابيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو إلى تقديم مردود قوى افريقيا واقتناص الثلاث نقاط على ملعبه من أجل تسهيل مهمته فى التأهل إلى الأدوار التالية.





صدى البلد يسلط الضوء على نقاط القوة والضعف بصفوف فريق مولودية الجزائر قبل لقاء الليلة.





تغيير فني

المباراة تعتبر محك حقيقي بالنسبة إلى عناصر فريق مولودية الجزائر بسبب العديد من المعطيات

أبرزها التغيير الذى حدث مؤخرا على مستوى الجهاز الفنى بعد إقالة المدرب نبيل نغيز والتعاقد مع المدرب عبد القادر عمراني.





سبب الإقالة أرجعته تقارير إعلامية الى التصريحات التى أطلقها المدرب نبيل نغيز حول سبب غياب التحفيزات والمستحقات من إدارة الشركة البترولية المالكة لأصول و أسهم النادي "سوناطراك".





نقاط القوة

تكمن نقاط القوة بصفوف الفريق الجزائري في فرديات اللاعبين

أبرزهم الظهير الأيسر بن عمارة قائد الفريق حيث تأتي دوما الخطورة من جهته اليسرى





هدافي مولودية الجزائر

تعتبر أبرز العناصر فى صفوف مولودية الجزائر التى تتسم بالتهديف وتهديد مرمى المنافسين قلب الهجوم فريوي وبعده الظهير الأيسر بن عمارة.





عناصر خطيرة

يمتلك فريق مولودية الجزائر العديد من العناصر القادرة على إحداث الفارق منها قلب الدفاع صاحب إمكانات كبيرة يدعى حداد

وفي صناعة اللعب الثنائي المميز بورديم وجابو إلى جانب الجناح الهجومي الايسر مدالمعار من الترجي التونسي ويدعى بن ساحة بلال.





نقاط الضعف

تتمثل نقاط الضعف فى صفوف مولودية الجزائر في عدم الثبات من بداية الموسم على تشكيلة أساسية واضحة فضلا عن غياب منظومة لعب واضحة.





إشكالية المدرب

الاشكال الأساسي داخل فريق مولودية الجزائر يكمن في المدرب الجديد حيث انه مدرب معروف بتفضيل غلق اللعب والدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.





في حين يتوفر داخل فريق مولودية الجزائر عدد من المهاجمين المميزين كما انه تسلم المهمة منذ فترة قصيرة واثر ذلك على عدم استيعاب اللاعبين أفكاره نظرا لقصر فترة الإعداد وعدم إشرافه على العدد الكافي في التدريبات.



