رفضت تقسيم بلادها.. رغد صدام حسين: إيران استباحت العراق

قالت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لقناة "العربية"، إن إيران استباحت العراق، مؤكدة رفضها تقسيم بلادها.





كما تحدثت رغد صدام حسين عن ذكرياتها مع والدها صدام حسين في لقاء خاص وحصري على "العربية"، يبث يوميا بدءًا من الاثنين، ويذاع الجزء الأول منه الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 7:00 بتوقيت السعودية.





وتكشف ابنة صدام حسين في سلسلة لقاءات يديرها الإعلامي صهيب شراير عن حقيقة رغبتها في القيام بدور سياسي في العراق بالفترة المقبلة.





كما تتناول في حديثها الوضع الراهن في العراق، ووحدة شعبه في مواجهة التدخلات الإيرانية في العراق.





إلى ذلك ستتحدث عن تفاصيل الخطابات التي كانت تتلقاها من والدها أثناء محاكمته، وعن مكان جثة والدها صدام حسين الآن.





وستكشف رغد عن تفاصيل جديدة حول ما وصفتها بالخيانة التي أدت لمقتل شقيقيها عدي وقصي.



