ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رفضت تقسيم بلادها.. رغد صدام حسين: إيران استباحت العراق

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:18 م
رغد صدام حسين
رغد صدام حسين
Advertisements
أحمد محرم
قالت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لقناة "العربية"، إن إيران استباحت العراق، مؤكدة رفضها تقسيم بلادها.

كما تحدثت رغد صدام حسين عن ذكرياتها مع والدها صدام حسين في لقاء خاص وحصري على "العربية"، يبث يوميا بدءًا من الاثنين، ويذاع الجزء الأول منه الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 7:00 بتوقيت السعودية.

وتكشف ابنة صدام حسين في سلسلة لقاءات يديرها الإعلامي صهيب شراير عن حقيقة رغبتها في القيام بدور سياسي في العراق بالفترة المقبلة.

كما تتناول في حديثها الوضع الراهن في العراق، ووحدة شعبه في مواجهة التدخلات الإيرانية في العراق.

إلى ذلك ستتحدث عن تفاصيل الخطابات التي كانت تتلقاها من والدها أثناء محاكمته، وعن مكان جثة والدها صدام حسين الآن.

وستكشف رغد عن تفاصيل جديدة حول ما وصفتها بالخيانة التي أدت لمقتل شقيقيها عدي وقصي.

كما لن يخلو اللقاء من الحديث عن الكثير من الذكريات التي جمعتها مع والدها، وظروف زواجها من حسين كامل ثم مقتله.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يوم عار في تاريخ البشرية.. رغد صدام حسين توجه كلمة في ذكرى رحيل والدها.. فيديو

إيران تعلن عزمها تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%

نادين أحمد تكتب: لغز صدام حسين

رغد صدام حسين تكشف مكان جثة أبيها وخيانة قتل قصي وعدي

ترشيحاتنا

وصول المريخ السوداني إلى مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي أفريقيا.. صور

فيديو جراف.. احذر.. 5 أماكن يمكن لفيروس كورونا الاختباء بها

عبير موسي: لا ننتظر خيرا من الحكومة الجديدة.. والمجتمع المدني ضد حركة النهضة

أسعار ومواصفات سيتروين C3 الجديدة في السوق المصرية.. صور

شاهد.. جثمان علي حميدة يصل إلى مسجد الفتح بمطروح.. فيديو

لحظات مرعبة.. راكب أمواج يخاطر بحياته على ظهر سمكة قرش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها