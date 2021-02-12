ننشر شهادة الفنان عباس أبو الحسن بعد تحرش طبيب الأسنان به

حصل موقع صدي البلد علي نص شهادة الفنان عباس أبو الحسن في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في واقعة اتهام طبيب الأسنان الشهير باسم سمير بهتك عرض 4 رجال





شهد عباس ابو الحسن فنان ومؤلف سينمائي بأنه سبق وان جمعه لقاءين بالمتهم المعروف لديه بحكم عضويتهما في نادي الجزيرة حاول الأخير خلالهما مراودته عن نفسه





وأنه في غضون شهر يونية ۲۰۲۰ جمعته المصادفة بالمتهم حال استقلاله المصعد هابطا من احد العقارات ، وأن الأخير بادره حال رؤيته بإظهار رغباته الفاجرة نحوه واتبع قوله بأن يمد يده فجاة ليمسك بالعضو الذكرى فقام بدفعه وغادر المصعد لكن بشاعة الواقعة لم تفارق عقله ، وهداه تفكيره الى ان الحل الأمثل لإيقافه تمادي المتهم في فجورة وإنقاذ الرجال من براثنه و هو فضحه علي شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك فقام بقص الواقعة في منشور على صفحته الشخصية ، وقد فوجئ بعدها بتلقيه العديد من الرسائل التي أكد مرسليها على الانحراف والشذوذ الجنسى للمتهم وعلى أعتياده هتك عرض الرجال بالقوة وكانت من بينها رسائل الشاهد الثاني الذي أخبره بقيام المتهم بهتك عرضه بالقوة ، وامده بمقاطع مصورة تؤكد على شذوذ المتهم اذ تظهره يلعق قضت رجل أخر





وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" باطلاعها على هذا الهاتف وأمرت بالحالته للمحاكمة لاتهامه بهتك عرض 4 رجال



