ضبط مسئول مخبز بلدي لاستيلائه على 269 بطاقة تموينية في سوهاج

تمكن ضباط شرطة التموين بسوهاج من ضبط مدير مسؤول محل بلدي، بمركز المراغة شمالي المحافظة؛ لتجميعه كمية البطاقات التموينية بهدف الاستيلاء على المال العام.









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط "كارم ا ع س"، 48 عامًا، مدير مسئول مخبز بلدي، ويقيم الشورانية بدائرة المركز، لتجميعه كمية من البطاقات التموينية بدون وجه حق بقصد إختلاس المال العام لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم ضبط 269 بطاقة تموينية.



