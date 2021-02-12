هل بنيت فوق مقابر أم تسكنها العفاريت؟ تعرف على عمارة رشدى وحقيقة قصتها

عند التحدث عن الأساطير والروايات المرعبة في مصر المعمورة يجب أن تأتي في ذهنك "عمارة رشدي بالإسكندرية "على الفور، لما لها من تاريخ يرتبط بالأرواح والرعب.





وتعد عمارة رشدي في حي رشدي بالإسكندرية، أقدم أسطورة مرعبة بالإسكندرية، فهي عمارة شاهقة ذات لون كئيب لا يقترب منها أحد، وهذا لما لها من صيت سيء فالبعض يقول إنها ملبوسة والآخر يقول أنها ذات فأل سيئ.





وهنا لدينا بعض المعلومات عن العمارة الحقيقية التي تحول اسمها الشهير إلى فيلم.





تم إنشاء عمارة رشدي عام 1961 وحتى الآن يُقال أنها تحت الإنشاء وغير قابلة للسكن.





بوابة العمارة مغلقة بالطوب الأحمر، وكان تبرير صاحبها أن بعض الشباب كانوا يدخلونها ليلًا ليتعاطوا المواد المخدرة.





ترددت الكثير من القصص حول عمارة رشدي أنها مسكونة بالجن بسبب بنائها فوق مقابر ضحايا حالات قتل غامضة، وبين أن العمارة بها سحر يجعل الجن يسكنها، وغيرها الكثير من القصص التي تتردد من بعض سكان الإسكندرية.





سعى بعض شباب المحافظة إلى اقتحام العمارة ليُثبتوا أنها مجرد مبنى عادي وليس بها شيء مخيف



