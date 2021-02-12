ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

هل بنيت فوق مقابر أم تسكنها العفاريت؟ تعرف على عمارة رشدى وحقيقة قصتها

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:55 م
عمارة رشدي
عمارة رشدي
Advertisements
إسراء صبري
عند التحدث عن الأساطير والروايات المرعبة في مصر المعمورة يجب أن تأتي في ذهنك "عمارة رشدي بالإسكندرية "على الفور، لما لها من تاريخ يرتبط بالأرواح والرعب.

وتعد عمارة رشدي في حي رشدي بالإسكندرية، أقدم أسطورة مرعبة بالإسكندرية، فهي عمارة شاهقة ذات لون كئيب لا يقترب منها أحد، وهذا لما لها من صيت سيء فالبعض يقول إنها ملبوسة والآخر يقول أنها ذات فأل سيئ.

وهنا لدينا بعض المعلومات عن العمارة الحقيقية التي تحول اسمها الشهير إلى فيلم.

تم إنشاء عمارة رشدي عام 1961 وحتى الآن يُقال أنها تحت الإنشاء وغير قابلة للسكن.

بوابة العمارة مغلقة بالطوب الأحمر، وكان تبرير صاحبها أن بعض الشباب كانوا يدخلونها ليلًا ليتعاطوا المواد المخدرة.

ترددت الكثير من القصص حول عمارة رشدي أنها مسكونة بالجن بسبب بنائها فوق مقابر ضحايا حالات قتل غامضة، وبين أن العمارة بها سحر يجعل الجن يسكنها، وغيرها الكثير من القصص التي تتردد من بعض سكان الإسكندرية.

سعى بعض شباب المحافظة إلى اقتحام العمارة ليُثبتوا أنها مجرد مبنى عادي وليس بها شيء مخيف

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها