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مرأة

نشرة الصحة والمرأة .. الجزء الأكثر جاذبية في جسمك حسب برجك .. إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها ..أعراض سرطان الأمعاء

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:04 م
شقيقة هنا الزاهد
شقيقة هنا الزاهد
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، إليكم أبرز العناوين..


قال الدكتور  وليد هندي استشاري صحة نفسية،  أن تعرض الكثير من المشاهير و النجوم خلال الفترة الأخيرة لحملات كبيرة من التنمر و الضغط النفسي على صفحات التواصل الأجتماعي و السوشيال ميديا، يدفع الكثير منهم ليسأل كيف نواجه حملات التنمر.


قال خبراء الأبراج أن لكل شخص جزء أكثر جاذبية في الجسم، لذلك نستعرض الجزء الأكثر جاذبية من جسمك بناءً على برجك وفقا لموقع "novosti".


يبدأ سرطان الأمعاء في القولون أو المستقيم ، وكلاهما جزء من الأمعاء الغليظة، عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية وتنمو بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، ثم تبدأ علامات المرض في الظهور.


حرصت نور شقيقة الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بـ stories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة بعيد ميلادها.


حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

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