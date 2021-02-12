في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد

حرصت نور شقيقة الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بـ stories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة بعيد ميلادها.





أعتادت نور الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات بأبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة.





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كشفت صورها عن ذوقها الأنيق في أختيار الملابس، حيث تعتمد شقيقة هنا الزاهد على إقتناء الملابس الملفتة و الجريئة في الكثير من الأحيان ، كما تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة.





تحرص نور الزاهد على تنسيق قطع الإكسسوارات العصرية و المواكبة للموضة مما يمنحها لوك جذاب و أنيق، كما تعتمد على صيحات المكياج الذي يرتكز على الألوان الهادئة و تسريحات الشعر البسيطة و الغير مبالغ فيها.





إليكم أبرز إطلالات نور الزاهد في عيد ميلادها ...



