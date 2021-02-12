ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كيف يواجه المشاهير حملات التنمر والضغط النفسي؟ .. استشاري يجيب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:09 م
التنمر
التنمر
Advertisements
هاجر هانئ
قال الدكتور  وليد هندي استشاري صحة نفسية،  أن تعرض الكثير من المشاهير و النجوم خلال الفترة الأخيرة لحملات كبيرة من التنمر و الضغط النفسي على صفحات التواصل الأجتماعي و السوشيال ميديا، يدفع الكثير منهم ليسأل كيف نواجه حملات التنمر.

أضاف وليد هندي في تصريحات لـ صدى البلد، لابد من أن يراعي المشاهير ثقافة الشعب و المستوي الإقتصادي و الأجتماعي و أن السوشيال ميديا أصبحت في يد الجميع و بناءا على ذلك يجب أن تكون سلوكياتك و حياتك  الخاصة بعيدة تماما عن وسائل التواصل الأجتماعي و مشاركة الجمهور بكل ما يخص أعمالك فقط.

اقرأ إيضا..

وأشار أستشاري الصحة النفسية إلي أن هناك بعض الخطوات التي تساعدك في الوقاية من حملات التنمر أهمها عدم نشر السلوكيات و الحياة  الخاصة على مواقع التواصل الأجتماعي حتي لا تستفز الجمهور و عرضه للتنمر، يجب أن تكون تصريحات المشاهير ناضجة  و غير مسيئة، يجب أن يراعي الفنان المستوي الاقتصادي للشعب، الثبات الانفعالي وعدم الإساءة للجمهور حتى إذا تعرض للتنمر.

نصح وليد هندي استشاري صحة نفسية،  بانتفاء الأعمال الفنية الهادفة و القريبة من مستوي الثقافي و الإجتماعي للجمهور  و التي تعبر عن أنتمائه، وعدم أستفزاز متابعيهم سواء في الملابس أو التصريحات أو أسلوب العرض و حياتهم الخاصة ، تحمل الأعباء مع الشعب فكل هذه الأشياء تقي المشاهير من التعرض للتنمر والضغط النفسي.

كيف يواجه المشاهير حملات التنمر والضغط النفسي؟ .. استشاري يجيب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا .. أحمد جمال يكشف تطور الحالة الصحية لوالدته .. درة تنتفض ضد المتنمرين .. ديانا هشام تعلن انفصالها عن خطيبها

3 فنانات تعرضن للتنمر في يوم واحد.. أستاذ علم اجتماع توضح السبب والعلاج

أمراض المهنة.. استشاري صحة نفسية يقدم نصائح لمواجهي حالات كورونا المتأخرة

استشاري صحة نفسية: مرضى الشيروبيزم يشعرون بالتجاهل من الأسرة

بعد المطالبة بتغليظها من أجل ذوي الإعاقة.. هذه عقوبات التنمر بالقانون المصري

البرلمان يكشر عن أنيابه بسبب التنمر على ذوى الإعاقة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعثة الأهلي تغادر مقر إقامتها بالدوحة بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية

الحكومة تنفي الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لاستكمال العاصمة الإدارية

ربنا يخليهولنا.. الرئيس السيسي يهدي السائقين الملتزمين سيارات جديدة

الشناوي: الأهلي استحق «برونزية العالم».. وهدفنا «العاشرة» والعودة للمونديال

في ذكرى ميلاد الضيف أحمد.. تفاصيل مثيرة في قصة وفاته

طقس بارد.. الأرصاد: انخفاض جديد في الحرارة غدا يصاحبه رياح وشبورة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها