كيف يواجه المشاهير حملات التنمر والضغط النفسي؟ .. استشاري يجيب

قال الدكتور وليد هندي استشاري صحة نفسية، أن تعرض الكثير من المشاهير و النجوم خلال الفترة الأخيرة لحملات كبيرة من التنمر و الضغط النفسي على صفحات التواصل الأجتماعي و السوشيال ميديا، يدفع الكثير منهم ليسأل كيف نواجه حملات التنمر





أضاف وليد هندي في تصريحات لـ صدى البلد، لابد من أن يراعي المشاهير ثقافة الشعب و المستوي الإقتصادي و الأجتماعي و أن السوشيال ميديا أصبحت في يد الجميع و بناءا على ذلك يجب أن تكون سلوكياتك و حياتك الخاصة بعيدة تماما عن وسائل التواصل الأجتماعي و مشاركة الجمهور بكل ما يخص أعمالك فقط.





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وأشار أستشاري الصحة النفسية إلي أن هناك بعض الخطوات التي تساعدك في الوقاية من حملات التنمر أهمها عدم نشر السلوكيات و الحياة الخاصة على مواقع التواصل الأجتماعي حتي لا تستفز الجمهور و عرضه للتنمر، يجب أن تكون تصريحات المشاهير ناضجة و غير مسيئة، يجب أن يراعي الفنان المستوي الاقتصادي للشعب، الثبات الانفعالي وعدم الإساءة للجمهور حتى إذا تعرض للتنمر.





نصح وليد هندي استشاري صحة نفسية، بانتفاء الأعمال الفنية الهادفة و القريبة من مستوي الثقافي و الإجتماعي للجمهور و التي تعبر عن أنتمائه، وعدم أستفزاز متابعيهم سواء في الملابس أو التصريحات أو أسلوب العرض و حياتهم الخاصة ، تحمل الأعباء مع الشعب فكل هذه الأشياء تقي المشاهير من التعرض للتنمر والضغط النفسي.



