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أخبار العالم

نتنياهو يعين مستشار الأمن القومي مسئولا عن ملف إيران النووي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:29 م
مائير بن شبات
مائير بن شبات
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سمر صالح
عين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مستشار الأمن القومي مائير بن شبات مبعوثا لمتابعة الاتصالات مع القوى الكبرى حول الاتفاق النووي الإيراني.

وأفاد موقع "والاه" العبري fأن نتنياهو كلف بن شابات مسؤولا من قبله لمتابعة الموضوع، ونقل عن مسؤولين مقربين من نتنياهو قولهم إن بن شبات هو مسؤول الاتصال في هذه المرحلة أمام الإدارة الأمريكية وسيتم إجراء مباحثات بهذا الشأن خلال الأسبوع الجاري. 

وقال الموقع إن بن شبات تحدث أمس خلال مكالمة آمنة عبر الفيديو مع نظيره الأمريكي جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، وتباحث معه في الملف الإيراني وقضايا أخرى، وكانت هذه المكالمة الثانية بينهما، لكنها كانت أطول وأعمق من المكالمة الأولى". 

وذكر الموقع أن نتنياهو قرر تعيين بن شبات بالمنصب رغم ضغوطات رئيس الموساد، يوسي كوهين لتوليه، حيث صرح الأخير خلال محادثات مغلقة بأنه قادر على إقناع الأمريكيين بعدم العودة إلى الاتفاق النووي، وقام بحملة إعلامية قوية في محاولة لتثبيت نفسه مسؤولا عن الملف الإيراني، إلا أن نتنياهو قرر في النهاية إعطاء المنصب لبن شبات. 

ومن المقرر أن يقوم بن شبات خلال الأيام المقبلة بجمع طاقم من عدة وزارات لتشكيل الاستراتيجية الإسرائيلية للمباحثات مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى حول الملف الإيراني. 

كما سيجري نتنياهو خلال الأسبوعين المقبلين مباحثات سياسية حول الملف الإيراني مع وزيري الدفاع بيني جانتس، والخارجية جابي أشكنازي ورؤساء الأجهزة الأمنية. 
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