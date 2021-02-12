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رياضة

فريوي سلاح مولودية الجزائر الأخطر في مواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:39 م
سامي فريوي
سامي فريوي
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محمد السعيد
يستهل فريق الزمالك مشواره في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة، بمواجهة مولودية الجزائر، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الزمالك في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي أون تايم سبورت " الأرضية"، وبي إن سبورت 7.

الزمالك ضد مولودية الجزائر:

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز في مباراة، وقطع أولى خطوات رحلة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر كلا من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود جنش 

خط الدفاع : أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام 

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إمام عاشور - إسلام جابر - حسين فيصل - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو – محمود شيكابالا. 

خط الهجوم : مروان حمدي - حميد أحداد - أسامة فيصل.

في المقابل يطمح مولودية الجزائر في مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض، بعد النتائج السيئة للفريق في الفترة الأخيرة، وتراجعه للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري الجزائري.

سامي فريوي سلاح مولودية الجزائر الأخطر على مرمى أبو جبل:

المهاجم سامي فريوي هو أخطر أسلحة مولودية الجزائر في مباراة اليوم، حيث يمتلك اللاعب صفات المهاجم السوبر، بتمركزه الجيد داخل منطقة الجزاء وضربات الرأس القوية المتقنة، والتسديدات الصاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ويحتل سامي فريوي المركز الرابع  في جدول ترتيب هدافي الدوري الجزائري هذا الموسم برصيد 4 أهداف.




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