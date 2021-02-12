رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع استكمال الرصف بطريق صبري القاضي.. صور

تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، استكمال أعمال الرصف للطبقة النهائية من الأسفلت بطريق صبري القاضي، بطول الطريق بمنطقة المعرض الدائم، ومنطقة المدارس وعمارات الأوقاف، حتى بداية أعمال الرصف بطريق سوق الجملة.





يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال الرصف بطريق صبري القاضي، وربطه بالأعمال التمهيدية للرصف بمحور سعد زغلول، بغرب مدينة كفر الشيخ، وربطه بطريق صبري القاضي، وفتح الطريق أمام المواطنين، والقضاء على الزحام، وتحقيق سيولة مرورية بمنطقة مزلقان ميدان الأمل.





وفي نفس السياق، تابع رئيس المركز والمدينة، استكمال الأعمال التمهيدية بمحور سعد زغلول، لأعمال الدمك والتسوية لطبقة السن الأبيض، تمهيدًا لرصف خلال الأيام القادمة.





جاء ذلك بإشراف أحمد الجوهري، رئيس حي غرب كفر الشيخ، ومهندس الرصف بمديرية الطرق والنقل بكفر الشيخ، وفني الرصف بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.



