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برلمان

أبرزها الأجور ومكافحة الإرهاب.. تعرف على خطط عمل لجان مجلس النواب الأحد المقبل

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:55 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا الأحد لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


ويتضمن الاجتماع أيضا استكمال متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


وتشهد اللجنة الاقتصادية الأحد استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية حيث يعقد الاجتماع بالاشتراك  مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.


وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعا الأحد لمتابعة خطة عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواجهة الإرهاب والتطرف.



كما تناقش لجنة القوي العاملة بالبرلمان  مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق؛ بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة.

و تناقش لجنة الصناعة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

و تناقش لجنة الصناعة  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.
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