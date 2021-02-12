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أخبار البلد

السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:07 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة". 


وقال السفير بسلم راضي ،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد اليوم الجمعة عددا من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، ومنها محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات وبعرض ٨ حارة مرورية لكل اتجاه ليربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق ابراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي، ومن المخطط ان يحدث محور مسطرد الجديد تطوير وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وازالة العديد من الاشغالات والتعديات والمواقف العشوائية علي الطرق وليتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبري.

واطلع الرئيس علي التفاصيل التنفيذية والانشائية الجارية من المشرفين الهندسيين بمواقع العمل، موجهًا بمراعاة تطبيق اعلي المعايير الهندسية وكذلك اكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية لتحقيق انسيابية حركة المرور، موجهًا ايضًا بتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية التي سوف يتم تطويرها في نطاق مشروعات الطرق والمحاور في وحدات سكنية لائقة مكتملة المرافق والخدمات الحديثة بالتجمعات  السكنية "اهالينا" وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة
السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة
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