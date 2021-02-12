مايكل جرجس يكتب: رئيس يلغى العشوائية بأياد مصرية!

جاءت زيارة الرئيس السيسي لمنطقة عزبة الهجانة العشوائية وهي امتداد لمنطقة غير عشوائية بمدينة نصر لتعلن صراحة أنه بعد انتهاء الدولة من العشوائيات شديدة الخطورة توجهت القيادة السياسية فورا الى إعادة تخطيط المناطق الأقل خطورة ... ولكن كيف يحدث هذا !!!





بوجود رئيس يعرف أدواته وجمعها في هذه الزيارة وكان أهمهم رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس الهيئة الهندسية وكأنه توجيه من الرئيس بإعلان إلغاء عشوائيات مصر والتي كان قد أعلن قبلها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، فهل توقفنا عند هذا الحد من التطوير؟ حقيقة الأمر لا فخلال الساعات الماضية وبعد اجتماعات في رئاسة مجلس الوزراء لضبط منظومة التراخيص والتي من شأنها إلزام البناء الجديد بعدم المخالفة والعشوائية كما ذي قبل وفتح افق منضبط لإجراء اعمال التراخي والتي تضمنت دخول جهات قد تضبط هذه المنظومة منها نقابة المهندسين استشاري الدولة الأول ووزارة التعليم العالي متمثلة في كليات الهندسة والهيئة الهندسية بالإضافة الى ذراعي التراخيص القديم وزارة التنمية المحلية والإسكان ولكن بعد التعديل وهو ما سنوجزه في نقاط تالية لتوضيح المنظومة..

1- تقوم كل محافظة بعمل رفع مساحي للاماكن الفضاء وذلك لاعتماد مخططات جديدة ويكون بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة العسكرية.

2- تقوم الجامعة ووحدة التفتيش والمتابعة للهيئة الهندسية بالمحافظة باستلام جميع المخططات والأكواد وقرارات المحافظ وخطوط التنظيم واشتراطات البناء من الجهة الإدارية للتعامل على أساسها.

3- تقوم الجامعة او المكتب الاستشاري الذي سينوب عنها باقتراح تصميمات الوجهات وإتاحتها للمراكز التكنولوجيا والمكاتب الهندسية.

4- تقوم نقابة المهندسين بعمل نموذج مؤمن ومعتمد من النقابة لعمل ملف التراخيص وذلك وفقا لقواعد مزاولة المهنة وأحكام قانون رقم 66 لسنة 1974م لنقابة المهندسين.





وبذلك يكون حدث دمج بين قطاع التخطيط والمتابعة والتنفيذ مما يؤدى الى اكتمال منظومة التراخيص الجديدة والتي في حال عدم الالتفاف على إجراءاتها تؤدى الى ظهور نسق حضاري من المدن المنظمة ولم يذكر حتى الان اهم شيء في المنظومة وهي إجراءات ردع المخالفة والتي اعتقد انها ستكون قاسية ونوضح تسلسل عملية استخراج الرخصة طبقا لمنظومة التراخيص الجديدة:

حيث يتقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية، وذلك لعمل الرفع المساحي لقطعة الأرض ومعاينتها من قبل المركز التكنولوجي بالمحافظة، ثم يرسل الطلب للجامعة لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعماري، ثم ترسله الجامعة إلى المركز التكنولوجي؛ لاعتماده من الجهة الإدارية خلال أسبوع، ثم في حال رغب المواطن في إعداد الرخصة عليه بتقديم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي وذلك بعد التعاقد مع استشاري معتمد من نقابة المهندسين يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل، وبعدها يقوم المركز التكنولوجي بإرسال ملف الترخيص إلكترونيًا إلى الجامعة لمراجعة الرسومات والتصميمات ومدى مطابقتها للاشتراطات التخطيطية العامة وفى حالة عدم استيفاء المستندات يخطر خلال أسبوع و لا يتخطى الفحص للموافق 21 يوم ثم يقوم المواطن بإخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ بأسبوعين ويلتزم مهندس الإشراف على التنفيذ بمتابعة الاعمال وتقديم تقرير ربع سنوي عن الاعمال وفى النهاية يقوم المركز التكنولوجي بأخطار وحدة التراخيص و المتابعة والتفتيش التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمطابقة الاعمال والتصريح بدخول المرافق من عدم، وبذلك تسير الإجراءات في طريق منضبط تحمية الهيئة الهندسية والجهات المعنية.

(وهو المطلوب اثباته)