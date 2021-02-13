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فيديو جراف

فيديو جراف.. الارتفاعات والمساحات.. شروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

السبت 13/فبراير/2021 - 12:08 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
تمهيدا لعودة البناء، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق الفوري مع أعضاء مجلس النواب، من خلال دعوة هيئتي المكتب للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بالمجلس إلى اجتماع، يتم خلاله استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن.


كما كلف رئيس الوزراء، أيضا بإعداد حملة إعلامية توعوية، توضح التيسيرات التي تقدمها الاشتراطات الجديدة، إلى جانب عقد لقاءات تتناول هذا الشأن مع الإعلاميين، وكذا إنتاج فيديو توضيحي بالخطوات التي سيتعين على المواطنين اتخاذها للاستفادة من المنظومة.


ولمزيد من التفاصيل حول إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021  شاهد الفيديو جراف التالى.



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