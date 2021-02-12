مجلس المقاصة يعتمد خطة التطوير في اجتماع برئاسة عبد السلام

أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رسميا أعلن من خلاله اعتماد خطة تطوير الكرة بالنادي في المرحلة المقبلة ، وتم عقد اجتماع رسمي لمجلس الإدارة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور المهندس أحمد عبد الخالق الراعي الرسمي للنادي، واللواء بكرى سليم المدير التنفيذي للنادي.
وشهد الاجتماع الذي أقيم بمنزل اللواء محمد عبدالسلام الاتفاق على خطة العمل والتطوير الخاصة بفريق الكرة وقطاع الناشئين بالنادي، وفقا للأساليب العلمية الحديثة.
وأكد اللواء بكري سليم أن المهندس أحمد عبد الخالق حرص على زيارة اللواء محمد عبدالسلام في منزله لإقناعه بالتراجع عن قرار الاستقالة من رئاسة النادي، وهو ما استجاب له اللواء محمد عبدالسلام في ظل العلاقة الطيبة التي تربطه بالراعي الرسمي للنادي، وحرص كل منهما على استمرار نجاحات نادي المقاصة.
واضاف بكري سليم ان المهندس عبدالخالق حرص علي الذهاب الي اللواء عبدالسلام في منزله واثنائه عن الاستقالة والاتفاق علي كل الامور التي تخدم مصلحة المقاصة ، خاصة ان اللواء عبدالسلام من الخبرات الكبيرة التي ساهمت في بناء المقاصة ووضعه علي الطريق الصحيح وسط الاندية الكبري.