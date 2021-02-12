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رياضة

مجلس المقاصة يعتمد خطة التطوير في اجتماع برئاسة عبد السلام

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:44 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رسميا أعلن من خلاله اعتماد خطة تطوير الكرة بالنادي في المرحلة المقبلة ، وتم عقد  اجتماع رسمي لمجلس الإدارة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور المهندس أحمد عبد الخالق الراعي الرسمي للنادي، واللواء بكرى سليم المدير التنفيذي للنادي. 

وشهد الاجتماع الذي أقيم بمنزل اللواء محمد عبدالسلام الاتفاق على خطة العمل والتطوير الخاصة بفريق الكرة وقطاع الناشئين بالنادي، وفقا للأساليب العلمية الحديثة.

وأكد اللواء بكري سليم أن المهندس أحمد عبد الخالق حرص على زيارة اللواء محمد عبدالسلام في منزله لإقناعه بالتراجع عن قرار الاستقالة من رئاسة النادي، وهو ما استجاب له اللواء محمد عبدالسلام في ظل العلاقة الطيبة التي تربطه بالراعي الرسمي للنادي، وحرص كل منهما على استمرار نجاحات نادي المقاصة.

واضاف بكري سليم ان المهندس عبدالخالق حرص علي الذهاب الي اللواء عبدالسلام في منزله واثنائه عن الاستقالة والاتفاق علي كل الامور التي تخدم مصلحة المقاصة ، خاصة ان اللواء عبدالسلام من الخبرات الكبيرة التي ساهمت في بناء المقاصة ووضعه علي الطريق الصحيح وسط الاندية الكبري.
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