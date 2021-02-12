طامة كبرى.. إعصار يجتاح منتجعا في تركيا.. فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يُظهر إعصارا يجتاح منتجعا في تركيا.





وأشارت إلى أن مسؤولين أتراك ، قالوا إن 16 شخصا أصيبوا إثر إعصار اجتاح ميناء ألاتشاتي ، في إقليم إزمير الساحلي غرب البلاد.





وأضافت أن نائب وزير الداخلية قال: "إن المصابين الستة عشر نقلوا إلى المستشفى، وإن من بينهم تسعة أصيبوا عندما سقطت رافعة على العمال في موقع بناء في ميناء ألاتشاتي".





بينما قال حاكم إزمير تونش سويار "في أقل من 20 ثانية وقعت هناك طامة كبرى. نرى صورة حزينة، كثير من الأسطح اقتلعت، والسيارات ارتفعت ونزلت محطمة على الأرض. أمر لا يصدق".



