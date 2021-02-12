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أخبار العالم

على قلب رجل واحد ضد أمريكا.. بيان عاجل من العشائر والقبائل السورية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:15 م
القبائل السورية
القبائل السورية
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محمود نوفل
 ادانت عدد من القبائل والعشائر السورية في مدينة الحسكة  ممارسات ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي من اختطاف للمدرسين وسرقة مقدرات الجزيرة السورية لصالح الاحتلال ومخططاته مجددين وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري لتحرير كل شبر محتل من الأراضي السورية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا، أكدت القبائل والعشائر في بيان صدر باسم الشيخ مشعل بنيان عبد الكريم الجربا وقوفها خلف قيادة الرئيس بشار الأسد وإلى جانب الجيش العربي السوري لتحرير كل شبر محتل من أرض سورية الحبيبة.

وقال  البيان إن الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته عانى ويعاني من عمالة ميليشيا قسد ومن سياسة التجويع الممنهج والخيانة التي جلبتها هذه الميليشيا وندعوا الشبان المغرر بهم المنضوين في صفوف تلك الميليشيا إلى العودة إلى حضن الوطن للدفاع عنه بوجه المحتل.

وأضاف  البيان: إننا ندين ونستنكر الاعتقالات التعسفية والهمجية لميليشيا قسد في مناطق مركدة وقراها والتي تجري بغطاء من قوات ما يسمى التحالف التي تتحالف فقط على تدمير الشعوب والقبائل وإذلالها.

ووجه البيان طلبا عاجلا نيابة عن مناطق الجزيرة السورية المنظمات الحقوقية والإنسانية بالنظر لما يجري في الجزيرة السورية من تدمير ممنهج للتعليم وحرمان الطلاب والتلاميذ من تلقي التعليم من قبل ميليشيا قسد داعيًا السوريين الأكراد الشرفاء لإعلان البراء من هذه الميليشيا للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجزيرة السورية.

وختم البيان بالتأكيد أن الوطن لأهله الشرفاء الذين يعتزون بترابه الطاهر.

وقعت على البيان قبائل شمر سنجارة وأبناء القبائل العربية في سورية من شيوخ ووجهاء قبائل الجبور وطي والشرابيين والعقيدات والبكارة والجحيش وعيال وايل والولدة وجيس والعفادلة والعبيد والبوليل والمشاهدة.
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