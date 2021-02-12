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رياضة

قياس درجات الحرارة للاعبي الزمالك ومولودية الجزائر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:37 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أجرى مسؤولو هيئة استاد القاهرة قياس درجات الحرارة للاعبي فريقي الزمالك ومولودية الجزائر فور وصول الفريقين للاستاد استعدادا لخوض المباراة المرتقبة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد مسؤولو الاستاد على تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل المباراة ، وحرص لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفني على تفقد أرضية استاد القاهرة فور الوصول للملعب قبل النزول لإجراء عمليات الأحماء استعدادا للمباراة.
 
ومن المقرر أن يعلن كلا الجهازين الفنيين عن التشكيل بعد قليل على أن يجري بعدها اللاعبون عمليات الإحماء استعدادا للقاء
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