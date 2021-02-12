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مصطفى بكري: الشرطة تحملت الكثير .. والإخوان الإرهابية استهدفت 3 مؤسسات

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:05 م
مصفطى بكرى
مصفطى بكرى
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أسامة علي
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن جهاز الشرطة تحمل الكثير ولم يتراجع عن دوره، وكان دوما عند مستوى الحدث والتحديات.

وأضاف بكرى، خلال سلسلة حلقات "حقائق وأسرار"، عبر قناة "صدى البلد" تحت عنوان "المؤامرة على الشرطة.. المؤامرة على الشعب"، أن المؤامرة التى عاشتها مصر فى ظل الفوضى والتآمر، دفع خلالها رجال القوات المسلحة والشرطة الثمن غاليا.


وتابع بكرى قائلا:" إننا على يقين أن التاريخ سينصف الشهداء والجرحى الأبطال الذين تحملوا الكثير، ووقفوا مع مصر في لحظات تاريخية صعبة".


وأوضح بكرى، أن المرحلة الانتقالية التى بدأت فى 2011، شهدت مؤامرة كبيرة على الدولة المصرية؛ لإسقاطها، وليس الإصلاح.


ولفت بكرى، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية استعدت حينها لتصفية حساباتها مع الجيش والشرطة والقضاء، وركزت على إلغاء الأعلان الدستورى المكمل. 


وأكد مصطفى بكرى، أن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت الاحتقان لدى الشارع ووظفته لـ حساباتها وأجنداتها السياسية.
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