بعد مرور عامين على زواجها.. امرأة تؤدي الأعمال المنزلية بـ فستان الزفاف

على الرغم من مضي قرابة عامين على زواجها، إلا أن سيدة بريطانية في الـ41 من عمرها مازالت ترتدي فستان زفافها ، لكن ليس خلال المناسبات الخاصة فحسب، بل أيضًا في أنحاء بيتها وأثناء أدائها الأعمال المنزلية في بعض الأحيان، وذلك في محاولة منها للحفاظ على الطابع الرومانسي في حياتها الزوجية.





كانت "دانييل وايت"، وهي من مقاطعة "نورفولك" بإنجلترا، قد تزوجت من شريك حياتها "جيك وايت" في شهر مايو لعام 2019، لكنها على عكس أغلب العرائس قررت عدم ترك فستان زفافها ملقى في خزانة ملابسها دون استخدام، فهي مازالت ترتدي الفستان الأبيض، الذي يُقدر ثمنه بألف جنيه إسترليني، وكذلك الطرحة خلال مناسبات عديدة مثل عيد الحب وعيد زواجها.









وأكدت أنها ترتديه أحيانًا أثناء أداء مهام منزلية مثل رعاية حديقة بيتها على سبيل الفكاهة، لكنها تستبدل حذاء الزفاف في تلك الأثناء بحذاء آخر عملي، وهي لا تمانع أيضًا ارتداء فستان الزفاف في الأيام العادية أثناء الاسترخاء ومشاهدة التلفزيون كنوع من التغيير.





وتخطط "دانييل" لارتدائه يوم الأحد المقبل أثناء احتفالها بـعيد الحب "الفلانتين" برفقة زوجها، وهي تحث غيرها من الزوجات على الإقدام على الخطوة ذاتها لإضفاء جو من البهجة على احتفال الفلانتين هذا العام في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعيد ذكريات سعيدة من حفل الزفاف، وتخلق جوًا رومانسيًا في رأيها.







