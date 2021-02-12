بعد 30 دقيقة.. لاعب مولودية الجزائر ينقذ مرمى فريقه من هدف محقق للزمالك

بالتعادل السلبي





بدأ الزمالك بالتمريرات القصيرة فى وسط الملعب للاستحواذ على مجرياته أمام بطل الجزائر.





وباغت عبد الرحمن حشود مرمي محمد أبو جبل من تسديدة قوية من خارج من منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.





ورد أحمد مصطفى زيزو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى مولودية الجزائر إلى ركلة مرمى.

وباغت إمام عاشور بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وتوقفت المباراة لإصابة بلال بن ساحه لاعب مولودية الجزائري في الدقيقة 25.

وأنقذ لاعب مولودية الجزائري مرماه من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء ليخرج الكرة من على خط مرماه في الدقيقة 29.



مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك ومولودية الجزائر،في اللقاء الذي يجمعهما حاليا علي ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.