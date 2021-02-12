ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد 30 دقيقة.. لاعب مولودية الجزائر ينقذ مرمى فريقه من هدف محقق للزمالك

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:37 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
حسن العمدة
مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا علي ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك بالتمريرات القصيرة فى وسط الملعب للاستحواذ على مجرياته أمام بطل الجزائر.

وباغت عبد الرحمن حشود مرمي محمد أبو جبل من تسديدة قوية من خارج من منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ورد أحمد مصطفى زيزو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى مولودية الجزائر إلى ركلة مرمى.

وباغت إمام عاشور بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وتوقفت المباراة لإصابة بلال بن ساحه لاعب مولودية الجزائري في الدقيقة 25.

وأنقذ لاعب مولودية الجزائري مرماه من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء ليخرج الكرة من على خط مرماه في الدقيقة 29.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

30 دقيقة.. بدر بانون يهدر فرصتين وخروج وليد سليمان للإصابة .. والبنك متراجع

تحت الامطار.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الشياطين الحمر والبنك الأهلي

65 دقيقة .. الحكم يلغي هدفا لـ الأهلي.. والبنك الأهلي لم يظهر

75 دقيقة .. قفشة وبواليا يهدران هدفا محققا للأهلي أمام البنك

يهدي الزمالك فرصة الصدارة.. المارد الأحمر يسقط في فخ التعادل أمام البنك الأهلي

خبير تحكيمي: قرار إلغاء هدف الأهلي صحيح 100%

ترشيحاتنا

حكاية فتاة تبلغ من العمر 23 سنة وأنجبت 11 طفلا.. صور

استشاري مناعة يحذر: اقتراب جائحة كبرى أشد شراسة من كورونا

ضربة موجعة لـ الأهلي بشأن علي معلول

أحمد فتحي يوجه رسالة لـ لاعبي الأهلى بعد برونزية مونديال الأندية

عقوبات على الأهلي.. الخطيب يشيد بدور مرتجي في أزمة كهربا والشحات

نشرة الصحة والمرأة .. الجزء الأكثر جاذبية في جسمك حسب برجك .. إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها ..أعراض سرطان الأمعاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس متشابهة..محمد فراج وخطيبته يثيران الجدل بأحدث جلسة تصوير

مواصفات أرخص وأصغر سيارة كهربائية مايكرولينو MICROLINO المنتظر طرحها.. صور

تحذير شديد.. جمال شعبان يرد على رافضي التطعيم ضد كورونا | فيديو