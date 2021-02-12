ابنة حميد الشاعري: أغني باللغة الإنجليزية وأعشق العربية

كشفت نبيلة حميد الشاعري، عن أول أغنيه لها والتي كانت باللغة الأنجليزية من تلحين والدها حميد الشاعري.





وقالت نبيلة الشاعري، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، ليوم الجمعة: عملت أغنيتي الأولى باللغة الأنجليزية لأني أعرف أكتب وأقرأ وأتحدث اللغة الإنجليزية.. أحب اللغة العربية كثيرا وأغني بها أيضا ولكني ذهبت لشيء جديد في الغناء باللغة الانجليزية.





وتابعت نجله الملحن حميد الشاعري: "فخورة باللغة العربية وأصولي العربية جدا، ومن الممكن أن أطلق أغنية جديدة باللغة العربية خلال الفترة المقبلة".





وكشفت عن أبرز نصائح والدها لها، قائلة :"يقول لي دائما افتحي صوتك، وخلي بالك من نفسك وأنتي بتغني".





وخلال المداخلة، غنت نبيلة حميد الشاعري، مقطع من أغنيتها باللغة الانجليزية.