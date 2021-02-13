تحت سقف الخطر.. 3 منشآت خدمية تهدد المواطنين بالرحمانية بالبحيرة

"الحياة تحت سقف الخطر".. هكذا تعيش أهالي قرية الكفر الجديد التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، في خوف دائم من انهيار المنشآت الخدمية عليهم أثناء تلقي الخدمات اليومية منها بسبب تهالك المباني وعدم ترميمها منذ سنوات طويلة.

ورصدت كاميرا "صدي البلد " معاناة الأهالي من تلك المنشآت المتهالكة ونشر استغاثتهم قبل وقوع كارثة لا نستطيع بعدها إنقاذ أرواح كانت تتمنى العيش ولكن فقدت بسبب الإهمال.

وأعرب حسين رفعت رمضان، أحد سكان القرية، عن غضبه قائلًا : " أهم ٣ منشآت خدمية في القرية تهدد حياتنا بالخطر يوميًا، على سبيل المثال من تلك المباني الآيلة للسقوط مبنى الجمعية الزراعية الذي يعد جزء لا يتجزأ من حياة المزارع يوميًا، بالإضافة إلى مبنى الوحدة البيطرية، ووحدة الشؤون الاجتماعية".

و يوضح "حسين"، أن تم بناء غرفة جديدة بالجهود الذاتية في مبنى الوحدة البيطرية لجلوس الموظفين والعمل فيها خوفًا من العمل داخل الغرف الأخرى الآيلة للسقوط، مشيرًا إلى أن تم تقديم العديد من الشكاوى للجهات المعنية وأعضاء مجلس النواب ولكن لا يوجد إستجابة لتلك الشكاوي.

ويقول عبدالفتاح محمد عبدالعاطي، من سكان القرية، أن هذه المنشآت الخدمية تقع بجوار مدرسة للمرحلة الابتدائية ومدرسة أخرى للمرحلة الإعدادية، مما يؤدي إلى تعرض الطلاب إلى الخطر أثناء المرور بجوارها، بالإضافة إلى وجود ملعب رياضي بجوار تلك المبانى.

ويوضح عبد الفتاح، إنه أثناء تواجده في مبنى الوحدة البيطرية تعرض للسقوط بعض الأجزاء من سقف الوحدة، مشيرًا إلى أن ما حدث معه حدث مع الكثير من أهالي القرية سواء في الوحدة البيطرية أو الشؤون الاجتماعية والجمعية الزراعية.

وناشد الأهالى محافظ البحيرة و الجهات المعنية للتدخل الفوري وحل هذه الأزمة قبل وقوع كارثة تهدد حياة المئات من سكان القرية.

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