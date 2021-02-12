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توك شو

إبراهيم عيسى: الديمقراطية مؤشر رئيسي في سياسة بايدن الخارجية ولكن تطبيقها غير معروف

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:09 م
ابراهيم عيسي
ابراهيم عيسي
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قسوم التوك شو
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الدول العربية ومصر لابد أن تفتح ذراعاتها للعالم كله من أجل التطوير، حيث إن تحدي عدم الإطلاع على دول العالم تحدي بلا عقل، موضحًا أن كلما اتجهت مصر لتحدي دول العالم خسرت كثيرًا.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن موضوع الديمقراطية هو مؤشر رئيسي في سياسة بايدن الخارحية، مشيرًا إلى أنه غير معروف إلى الآن كيف سيُطبق بايدن سياسته الديمقراطية على العالم.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على أن تُجبر دولة على إدارة دولتها بالديمقراطية، مشيرًا إلى أن الصين وروسيا قادرتين على مواجهة أي تدخل حقوقي لأمريكا، موضحًا أن الدولة كلما كانت قوية يكون لها دور في مواجهة أمريكا بنفوذ اقتصادي وسياسي كبير تكون قادرة من مواجهة التدخلات الأمريكية.
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