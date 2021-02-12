إبراهيم عيسى: الديمقراطية مؤشر رئيسي في سياسة بايدن الخارجية ولكن تطبيقها غير معروف

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الدول العربية ومصر لابد أن تفتح ذراعاتها للعالم كله من أجل التطوير، حيث إن تحدي عدم الإطلاع على دول العالم تحدي بلا عقل، موضحًا أن كلما اتجهت مصر لتحدي دول العالم خسرت كثيرًا.





وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن موضوع الديمقراطية هو مؤشر رئيسي في سياسة بايدن الخارحية، مشيرًا إلى أنه غير معروف إلى الآن كيف سيُطبق بايدن سياسته الديمقراطية على العالم.



