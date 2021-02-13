قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

أعلنت محافظة القاهرة انقطاع المياه، اليوم السبت، عن 20 منطقة رئيسية.





وشملت المناطق بحسب بيان صادر عن شركة المياه بالقاهرة (الريان- عرب الجرعان- إسكانات الأهالى خلف سبيكو- إسكانات النيل بجميع حروفها- صف ضباط - أملاك 2- تقسيم مكة- القاهرة 2- القاهرة د- القاهرة ج- إسكندرية 1- الدلتا 1- البركة- كفر أبوصير- سيجال- البركة الشرقية- البركة الغربية -الأمن المركزى- المؤسسة العقابية- أحواض الطويل وداود وحشان).





ومن المقرر أن يكون الانقطاع اعتبارًا من العاشرة صباحًا، ولمدة 12 ساعة، نظرًا لأعمال تنفيذ توسعات بالطريق الدائري، الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 900 مم.





وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



