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رياضة

خالد بيومي: الكرة ظلمت الزمالك.. وهذه غلطة باتشيكو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:10 م
الزمالك ضد مولودية
الزمالك ضد مولودية الجزائر
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إسراء أشرف
وجه المحلل الكروي خالد بيومي، اللوم على البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب فريق الزمالك، بعد تعادل فريقه مع مولودية الجزائر، في دوري أبطال إفريقيا.

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي مع ضيفه مولودية الجزائر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، الجمعة، على ستاد القاهرة، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيطر الزمالك على مجريات المباراة بالكامل دون ترجمتها لأهداف، حيث هدد مرمى عبد القادر صالحي حارس الفريق الجزائري مرات عديدة.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه على "تويتر": "الكرة ظلمت الزمالك.. مع تغييرات باتشيكو المتأخرة".

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