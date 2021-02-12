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المفتى معلقا على قضية سيدة المحلة: يجب أن تظل حبيسة القضاء

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:16 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية
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أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن الفساد الأخلاقى برز كثيرا فى "السوشيال ميديا"، معقبا:" هناك كمية كذب كبيرة للغاية".

وأضاف علام، خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق،: "يجب التثبت من حقيقة الأخبار المتداولة قبل نقلها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعلق مفتى الديار على ما تم تداوله خلال الأيام الماضية تحت مسمى "عنتيلة المحلة" قائلا:"لابد من التثبت حتى لا نظلم انسان، لأن التثبت من شيم المسلم".

وأضاف المفتي قائلا:" بعض القضايا مثل قضية سيدة المحلة يجب أن تظل حبيسة القضاء ولا تباح على مواقع التواصل الاجتماعي".


وأوضح شوقى علام، ان المجتمع يحتاج الوقاية لأنها خير من العلاج، معقبا:" أثمن دور الدولة في انها بعد بناء البنية التحتية اتجهت لبناء الإنسان لأن بناءه من أهم الأشياء التى يجب أن تعول عليها الدولة".
 
وسبق أن قال مفتى الجمهورية إنه لا فائدة من التنمية؛ طالما أن هناك فسادا يهدم منظومة التنمية، مضيفا أن منظومة التنمية تحتاج بجانبها منظومة لدفع الفساد. 

وأضاف مفتى الديار المصرية، إنه لا بد للتنمية أن تنشأ فى بيئة أمانة، يتخللها السلوك الرشيد، والأخلاق العالية، مؤكد أن مواجهة الفساد من أساس فقه الدولة.

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