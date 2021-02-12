وزير الخارجية يستنكر التصريحات التركية ويؤكد: نرصد الإعلام القطري

استنكر السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، تصريحات تركيا حيال أعمال منتدى الصداقة "فيليا" الذى انعقد في أثينا.









وأضاف شكرى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، قائلا: "استغربت من تصريحات تركيا.. الاجتماع أكد أن الغرض هو التعاون والخير لشعوب الدول وليس مواجهة من أى أحد ونستغرب من رد فعل تركيا حيال المنتدى، ولكن هذا شيء لم نعطه أى وزن أو التفتنا إليه".





وتابع شكري: "نحن عندما نلتزم بوثيقة ونوقع عليها فدائما نحترم هذه الالتزامات ونوفيها، ومصر قامت بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وألغت حظر الطيران، وسعينا أن تقعد اللجان الثنائية للتباحث فيما بين الطرفين بخطوات محددة لتفعيل بنود اتفاق العلا".





واستطرد شكري: "نحن بصدد تحديد موعد الإجراءات الثنائية، وأيضا التقييم إلى أى مدى هناك التزام بالتعهدات وتنفيذها من قبل الجانب القطرى، نحن نرصد شكل يومي كل ما يذاع على القنوات الإعلامية من دولة قطر وهي موثقة، حتى تكون محل مراجعة".









وعن سيد النهضة قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تراعى مصالح شعبها ولا تتهاون أبدا فى حق من حقوق المصريين.









وأشار شكري، إلى أن مصر تعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع الضرر على مصر والمصريين من قضية "سد النهضة"، منوها أننا نبحث عن اتفاق قانونى وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بشكل متكافئ.





وأضاف شكري: "نحن نضع أنفسنا في موضع الجانب الإثيوبى ونسعى لتحقيق مصالحه في توليد الكهرباء، طالما يراعى الحفاظ على المياه، نحن منفتحين ووليس لدينا أى مشكلة، ونرى أن الموقف المصرى يحمل تطور منذ بداية المفاوضات، طالما هناك مراعاة للمصالح المشتركة".





وأوضح شكري، أن الجانب المصرى طرح طرحا موضوعيا وعادلا وبه كثيرا من المرونة للتوصل إلى نتيجة في بداية المفاوضات، وتؤكد مصر على عزيمتها والتزامها بالتوصل إلى اتفاق في هذا الملف.



