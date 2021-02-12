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أستاذ علم الأوبئة: 170 مليون جرعة لقاح حصل عليها مواطنون

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:59 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، تفاصيل تطورات لقاح فيروس كورونا.

وقال عنان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،: "هناك 170 مليون جرعة لقاح حصل عليها مواطنون، منوها بأن ذلك تسبب في انخفاض نسب وفيات كورونا في أوروبا بنسبة 29% بعد تلقي اللقاح.

وتابع: "في حال تطعيم 70% من سكان العالم، سيتم التعامل بعدها مع كورونا على أنه أنفلونزا موسمية عادية.

وأردف: "عندما يتلقى الشخص الجرعة الأولى، يتم بعدها إعطاء جرعة منشطة والتي بدورها تعمل على زيادة نسب الخلايا التي تواجه الفيروس، وحتى الآن اللقاحات تعطى وقاية 6 أشهر، ولكن المستهدف والمتوقع أن يعطي وقاية لمدة عام".

وأشار إلى أن السلالات الموجودة في جنوب إفريقيا، يتم الآن دراسة أمرها لأن بعض اللقاحات فشلت في التصدي لها، ولكن في كل الأحوال حتى في وجود تلك السلالة، لابد من الحصول على اللقاح، لأنه إذا لم يق بشكل كامل فإنه يقلل من الأعراض".
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