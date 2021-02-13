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فن

بكتف مكشوف.. أسماء جلال تبرز أنوثتها عبر انستجرام

السبت 13/فبراير/2021 - 01:37 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الممثلة أسماء جلال صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت أسماء جلال في الصورة بإطلالة جذابة وناعمة مرتدية توب بكتف مكشوف  ما لفت انتباه متابعيها.

الجدير بالذكر، أن أسماء جلال تشارك في بطولة مسلسل أنصاف مجانين الذي يعرض الآن الموسم الأول منه على منصة Viu .

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. "أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.
بكتف مكشوف.. أسماء جلال تبرز أنوثتها عبر انستجرام
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