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أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن لا يتجاهل نتنياهو

السبت 13/فبراير/2021 - 01:57 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نفى البيت الأبيض أن يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعمد تجاهل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لعدم إدراجه حتى الآن في قائمة اتصالات أجراها بايدن مع قادة أجانب منذ توليه منصبه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أمس إن "بايدن يتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو، وبوسعي أن أؤكد لكم أن ذلك سيحدث قريبا، لكن ليس لدي موعدا أو جدولا زمنيا محددا".

وعندما سُئلت هل كان يُقصد بتأخير الاتصال تجاهل نتنياهو ردت قائلة "ليس تجاهلا متعمدا، فرئيس الوزراء نتنياهو هو شخص يعرفه الرئيس منذ فترة"، مضيفة أن بايدن "يتطلع لإجراء المحادثة".
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